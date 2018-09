Nymburk nechá novou lávku postavit opět Stráským. Ten projektoval i spadlou trojskou

Novou lávku přes Labe v Nymburku vyprojektuje firma autora předešlé lávky, která byla stržena kvůli havarijnímu stavu. Vítězem řízení se stala firma Stráský, Hustý a partneři. Jejím jednatelem a autorem návrhu je projektant Jiří Stráský, který navrhoval také lávku v Praze-Troji, jež se zřítila do Vltavy.

Odborná porota vybírala z šesti návrhů. Nová lávka bude mít obloukovou konstrukci, bude o metr širší než původní. Cenově by se měla stavba vejít do 40 milionů korun, přesnou cenu ale určí až detailní projekt, který teď firma musí zpracovat. Nová lávka by mohla stát v roce 2020.

Odborná porota vybírala návrhy anonymně, autora vítězného návrhu se dozvěděla až po jeho zvolení. Původně se do soutěže přihlásilo 14 zájemců, do užšího kola postoupilo šest.

"Návrhy byly na velmi vysoké úrovni technické i architektonické, takže nebylo tak jednoduché učinit výběr. Byly tam různé typy konstrukcí," řekl dnes novinářům předseda poroty Jan Vítek. Podle něj se objevily například obloukové konstrukce nebo konstrukce podporované lany.

Strhli most, za 200 tisíc měsíčně zajistí přívoz. Lidé se po Labi svezou zdarma

Sedmičlenná porota hodnotila tři oblasti - celkové řešení a začlenění do prostoru města, splnění stavebního programu, kde se vyhodnocovalo, jak jednotlivé projekty splnily uživatelské parametry. Třetí oblast tvořila údržba a celoživotní náklady.

"Do blízkosti starého mostu se hodí oblouková konstrukce, dobře tam zapadá. Z hlediska uživatelských parametrů byly klíčové sklony, aby lidé nechodili příliš nahoru a dolů," řekl Vítek. Vítězný návrh má podle něj takzvanou integrovanou konstrukci, která je jednoduchá na údržbu, protože nepoužívá dilatační závěry ani ložiska, která mají kratší životnost, než samotný most.

Nedohodne-li se město s vítězným autorem na vypracování projektu, dostane příležitost druhý, případně třetí návrh v pořadí.

Lávku dalo město zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Lávku uzavřelo pro chodce loni v prosinci, lodě nesměly plout pod lávkou od června. Provoz na řece byl obnoven přesně po dvou měsících 8. srpna. Místo stržené lávky v Nymburce od září funguje přívoz, lidé také mohou používat pro přechod přes Labe železniční most nebo hydroelektrárnu, což znamená více než kilometrovou cestu.