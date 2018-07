Metalová svatba! Ve Vizovicích na festivalu v pátek třináctého

Metalová svatba. Tak taková se včera odehrála ve Vizovicích na Zlínsku. Na hudebním festivalu Master of Rock si své »ano« řekli Markéta Němcová (43) a Tomáš Peří (43) z Třebíče. Přijeli sem už potřetí a za svůj svatební den si zvolili pátek třináctého.

Dvojice je spolu už pět let a »ano« si řekla za přítomnosti svědků na místní radnici. Milovníci tvrdé muziky se loni na festivalu zasnoubili. „O sňatku jsme sice mluvili, ale myslel jsem, že bude až někdy na podzim. Já jsem ještě v úterý vůbec netušil, že to bude dnes při festivalu! Markéta všechno zařídila a vyrazila mně tím dech. Ale je to super,“ řekl Blesku ženich. „Věděla jsem, že necukne. Všechno klaplo,“ smála se nevěsta, která se nyní jmenuje docela netradičně, paní Peří.

Pršela rýže

Jen co vyšla dvojice před radnici, několik desítek přátel skandovalo »pusu, pusu«. Když se dočkali, začal na novomanžele pršet déšť z rýže a dostali ve třetinkových lahvích šampíčko, aby si mohli připít. A svatební hostina? Ta se od běžných svateb podstatně lišila. Žádný slepičí vývar s knedlíčky či svíčková.

„Je tu v hospodách narváno, tak se vrátíme do areálu a tam si dáme jednoduše klobásu a pak nastane jeden velký metalový mejdan. Budeme pařit,“ shodli se manželé, kteří chtěli původně svatbu třináctého ve třináct hodin, ale poté čas posunuli na jedenáctou. „Odpoledne jsme už chtěli slyšet koncert,“ vysvětlili.

Už druhý sňatek

Ve Vizovicích je to už druhá metalová svatba. První se uskutečnila před dvěma týdny v zámecké kapli. „Na společnou cestu se vydali Iva (57) a Jiří (57) Koneční. Na festivalu se seznámili v roce 2010. Svatba to ani pro jednoho nebyla první, tak ji chtěli jinou,“ řekla starostka Vizovic Silvie Dolanská. Veselka byla v předstihu, aby si dvojice v klidu užila rodiny ze zahraničí i Master of Rock.

