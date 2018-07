Dítě, které přežilo svou smrt: Adrianek (2) pojede k moři díky pomoci Blesk.cz

Neměl žít ani jediný den. Rodiče za Adrianka (2) doslova dýchali, krmili ho speciální sondou a za léčbu utratili všechny peníze. Teď se na ně ale usmálo štěstí. Adrianek pojede k moři, to mu dopřeje cestovní kancelář z Hradce Králové SANA. Podle lékařky, která Adrianovi léčí pohybový aparát, je to pro chlapce přesně to pravé. Chlapcova léčba je velmi nákladná a rodiče by mu moře z vlastní kapsy zaplatit nemohli. Adrianův příběh Blesk Zprávy mapují od loňského podzimu a jeho cestu do Itálie budou sledovat přímo na místě. Chlapečkův příchod na svět byl dramatický, u dítěte došlo k přerušení přísunu kyslíku. Lékaři tenkrát zachránili život jemu i mamince Marice. I když mu lékaři prorokovali smrt, pochmurné verdikty přežil. Ani tak podle rodičů nikdo moc neví, co Adrianovi vlastně je a jestli se někdy postaví na nohy.

Rodina má za sebou krušné období, tatínek totiž na měsíc skončil v nemocnici s embolií. Adrianek s otcem jsou na sebe velmi vázaní, tím pádem u chlapečka nastal malý posun zpátky. Nechtělo se mu jíst a také se začal bát pohybu po zemi. „Po gauči ale leze vesele,“ popsala pro Blesk Zprávy maminka Marika s tím, že se jak rodinná situace, tak i Adriankův stav pomalu vrací do normálu.

Video Andrian mluví. Ale jako u většiny dětí mu rozumí hlavně maminka. - Zuzana Zelenková 1080p 720p 360p REKLAMA

Když se Marika dozvěděla o nabídce cestovní kanceláře, jásala. Ona a Adrian mají celý pobyt úplně zdarma. Původně měla k moři jet dívka, se kterou se osud také nemazlil. O otcem zneužívané Tonče informovaly Blesk Zprávy na konci minulého roku. Kvůli omezení k právním úkonům ji ale opatrovník, kterým se stalo město, k moři nepustí.

Cestovka Tonče chtěla splnit její největší sen, to by ale teď znamenalo opatrovnický soud. A vzhledem k tomu, že se všechno událo na poslední chvíli a soud by nemusel včas rozhodnout, Tonička musela cestu odložit. CK SANA ale přislíbila, že na ni počká (mohla by jet v září, nebo příští rok), a dohodla se s Bleskem na náhradníkovi. Tím je právě Adrian a jeho maminka Marika. Blesk Zprávy budou celý jejich výlet navíc mapovat.

Adrianek (2): Lékaři mu přisuzují obrnu, on bojuje a zvládá sedět. Rodina shání pomoc

„Je to super, nadšená byla i Adriankova lékařka, která se ho snaží rozhýbat,“ zmínila v rozhovoru Marika. V poslední době podstoupil Adrian také velké vyšetření, byl i v „tunelu“, aby lékaři zjistili, jak na tom je a proč se stále ještě nepostavil na nohy. Podle maminky ale lékaři tak trochu tápou.

Má dětskou mozkovou obrnu. Nebo ne?

„Lékaři říkají, že má Adrian dětskou mozkovou obrnu (DMO), řekli mi ale i to, že vůbec nevypadá jako děti s DMO,“ povzdechla si Marika, která vlastně stále moc neví, jak na tom jsou. Jedno je ale jisté. Adrian stále nechodí, přitom i vyšetření svalů dopadlo na výbornou, je prý na tom podobně jako starší bráška Tibor (6).

Přes veškerá úskalí udělal od začátku roku obří pokrok. Z dítěte, které jenom leželo a pohybovalo se minimálně, je veselý chlapeček, který si prozpěvuje, řekne už pár slov, sedí a speciálním pohybem vsedě se dovede přesunout z jednoho místa do druhého.

Video Adrian se dneska pohybuje, dříve jen ležel. - Zuzana Zelenková 1080p 720p 360p REKLAMA

Za zlepšením je i pobyt ve slovenském centru Adeli, který chlapci uhradila Nadace Naše dítě. Stál 2 tisíce eur (asi 50 tisíc korun) a Adrianek díky němu udělal obrovský pokrok. A dalším krokem ke zlepšení je podle lékařky právě moře. Rodiče chlapečka se zařekli, že udělají všechno proto, aby se jednou postavil na nohy. Slovenští specialisté rodině doporučili, aby ještě letos Adrian podstoupil další pobyt, na to jim ale nezbývají peníze. Potřebují vybavit nový byt, který vyhráli díky losování obecních bytů na Praze 10. Doteď bydleli v nájmu, ve kterém měli vlastní jen televizi, jak říká sama maminka. Dalších 50 tisíc korun na Adeli tedy jen tak neseženou.

Udělám všechno, aby chodil, slibuje maminka

„Musí chodit, udělám všechno proto, aby chodil. Jestli bude mít mentální postižení, to zvládneme, chlapi jsou stejně mnohdy pozadu, ale chodit musí, přeci jenom tady nebudu věčně,“ pronesla emotivně Marika.

Adrianek měl žít jeden den, už je tu 18 měsíců. Rodině ale chybí peníze na léčbu

Adrianovy problémy se táhnou od porodu. Podle matky bylo celé těhotenství v pořádku, až do poslední chvíle Marika chodila na brigádu. Jednoho večera četla staršímu synovi pohádku, když jí praskla plodová voda. Sama dojela do porodnice a tam se všechno náhle zvrtlo, miminko mělo přerušený přívod kyslíku. Marika musela podstoupit císařský řez a i s Adriankem zůstala několik měsíců v nemocnici s tím, že do odchodu moc nevěděla, co se synem je. Lékaři chlapečkovi nejprve nedávali ani den, tři, pak týden. A nakonec je tady dodnes.