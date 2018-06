Jak potrestat špatné vysvědčení? Expert má pro rodiče dobrou radu

Špatné známky na vysvědčení by neměly být důvodem k přísnému trestání dítěte. Naopak, je nutné s ním mluvit a případně hledat řešení, například při doučování. Myslí si to vedoucí Linky bezpečí Petr Porubský. „Vyvarujte se extrémním reakcím,“ řekl v rozhovoru pro Blesk Zprávy. Dodal také, že počet dětských hovorů kvůli špatným výsledkům ve škole ubývá.

„Není dobré, pokud rodiče netuší, jaké známky dítě přinese. Už v průběhu školního roku by se měli zajímat o školní výsledky, dnes je to jednodušší, protože mají často přístup k nějaké online žákovské knížce, kde zjistí, jak se dítěti daří,“ myslí si Petr Porubský, který vede Linku bezpečí. Její pracovníci pravidelně v období vysvědčení zaznamenávají nárůst hovorů dětí, které mají obavy z reakce rodičů kvůli špatnému vysvědčení.

Podle odborníka může být za nečekaným horšením známek situace v rodině. „Rodiče si často nepřipustí, že za zhoršení mohlo dojít kvůli nějaké, může to být narození sourozence, rozvod nebo jiný náročná situace,“ uvedl.

Základní rada: Hlavně zachovat klid

„Když už se stane, že je rodič překvapený, že mí dítě na vysvědčení jiné známky, než prezentovalo, doporučuji zachovat klid. Dát si čas sám pro sebe. Vyvarujte se extrémním emočním reakcím,“ radí expert. Podle Porubského rozhodně není vhodné dítěti nadávat nebo ho fyzicky trestat. Mnohem důležitější je podle něj sounáležitost a společné hledání řešení.

Za vysvědčení do historie: Muzeum hlavního města provede školáky od pravěku po středověk

„Je dobré si s dítětem sednou a vymyslet, jak pokračovat. Může za tím být to, že dítě potřebuje nějakou větší míru kontroly. A je také dobré nabídnout nějakou sounáležitost, například pohledat doučování,“ uvedl odborník s tím, že občas je potřeba se smířit s tím, že ratolest nebude v některých předmětech excelovat. „Pokud dítě nemá buňky na matematiku nebo jazyky, ale je vidět, že v jiných předmětech prospívá dobře, tak berte, jak to je,“ míní.

Nestrašit, nestresovat a nezpochybňovat intelekt

Porubský také radí děti zbytečně nestrašit a nestresovat. „Rozhodně by rodiče neměli říkat, ať se nevrací se špatnými známkami. To dítě to může vzít doslovně a může v panice nějak zkratkovitě jednat. Takové věci, které mohou napáchat více škody než užitku,“ myslí si.

Dětský psycholog Jiří Novák už dříve pro Blesk Zprávy řekl, že fyzické tresty jsou nevhodné, stejně tak jakékoliv reakce zpochybňující inteligenci dítěte. „Neměli by říci: To snad máš po matce nebo otci, z naší rodiny to být nemůže. A také by nikdy neměl vyslovit: Nemám tě rád. Je toho jistě více, například různé urážky a necitlivé poznámky, ale vždycky bychom měli pamatovat, že vytýkáme to, co dítě udělalo chybně, ale nikdy nekritizujeme zjev, intelekt a neříkáme to, co by dítě traumatizovalo,“ uvedl psycholog.

Školní retro: 15 věcí, které jste určitě do školy nosili taky

Děti mohou mít obavy kvůli spolužákům

Porubský z Linky bezpečí říká, že pravidelně se zaznamenávají také hovory dětí, které mají strach z násilí rodičů. „Máme zkušenost, že volají děti, které mají skutečně reálné obavy, protože tu zkušenost mají s předchozími tresty za špatné známky. Ale také volají děti, u kterých je to spíše úzkost, že by to mohlo nastat. Za tím může nějaké vyjádření, třeba spolužáka, který obavy nebo stres přenese na další děti a ony pak zpanikaří,“ vypočítává.

Špatné známky jsou ale dnes podle odborníka méně problematické než dříve. „Hovorů, které se týkají učení a známek, máme rok od roku méně. Je to pravděpodobně tím, že rodiče jsou lépe informováni o známkách. A také pozorujeme, že známky už nejsou pro rodiče tak extrémně důležité, jako to bývalo kdysi,“ dodal Porubský.