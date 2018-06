Moderovala prezidentskou debatu mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, „grilovala“ šéfa ANO Andreje Babiše, ale také v České televizi zažila hodně tvrdý start. Řeč je o Světlaně Witowské, která na Kavčích horách začínala v domácí redakci vedené tehdy Otou Černým. Právě od něj se dočkala přístupu, který pro čtvrteční magazín MF Dnes shrnula slovy: „Budeš, holčičko, dělat, co ti řeknu.“ V rozhovoru přiblížila i to, jak jsou si blízké s ženou prezidentského kancléře bez prověrky Alex Mynářovou.

Dnes je to celebrita, kterou někteří lidé dokonce posílali na Hrad místo Miloše Zemana i Jiřího Drahoše. Začátky Světlany Witowské v ČT ale byly poměrně krušné. Z ČTK sem přišla do domácí redakce, kterou vedl Ota Černý. A ten se s ní „nemazal“.

„Jako první úkol mi dal seznam čtyřiceti jmen – a byla to jména jako Ivan Medek,“ popisovala Witowská, jak vypadal nástup do redakce. „Řekl: ‚Najděte je a natočte s nimi, co by nepřáli Václavu Havlovi k narozeninám.' Ptala jsem se, kde je mám sehnat. ‚Poraďte si,' odsekl,“ pokračovala. Podle ní se přístup Oty Černého dal charakterizovat jako „budeš, holčičko, dělat, co ti řeknu.“

S odstupem času však hodnotí tento přístup jako poučný. I díky němu se mohla o několik let později posadit do moderátorského křesla prezidentské debaty, kterou odmítl provázet Václav Moravec. Sama ale byla překvapená, že ČT oslovila právě ji.

„Byla jsem jako blázen“

Když se nakonec rozhodla výzvu přijmout, dostala strach. „Nejedla jsem před ní (debatou, pozn. red.) ani nespala. A když jsem spala, probudila jsem se třeba ve tři ráno a musela si něco zapsat. Byla jsem jako blázen,“ popisovala své pocity Witowská.

Dodnes prý debatu neviděla. „Jednou jsem si ji chtěla pustit, ale hned jsem ji zase vypnula. Udělalo se mi stejně špatně jako tehdy v Rudolfinu. Vrátil se mi nepříjemný pocit strachu, takže tu debatu asi nikdy neuvidím,“ přiznala moderátorka.

Během debaty mohla Witowská v první řadě, v táboře jednoho z kandidátů, vidět Alex Mynářovou, manželku hradního kancléře Vratislava Mynáře a svou dlouholetou kamarádku. S Mynářovou společně pracovaly v ČT, než Alex musela veřejnoprávní půdu opustit kvůli své hradní známosti.

Toto kamarádství mnoho lidí zarazilo, protože vzbudilo pochyby o objektivnosti a profesionalitě Witowské. Novinářka ale tvrdí, že Mynářová je obyčejná kamarádka, s kterou řeší obyčejné ženské věci. „Jsme obě maminky, takže se bavíme hlavně o dětech. Taky spolu chodíme cvičit a mluvíme o tom, co jíst, abychom nebyly tlusté. Politice se radši vyhýbáme,“ zmínila Witowská, o čem se s Mynářovou baví.

Přátelé se podle ní neopouštějí proto, že se špatně zamilovali. „S kým kamarádím, je čistě moje věc a v práci mě to nijak neovlivňuje. Kamarády neopouštím kvůli tomu, že si o nich někdo začne myslet, že svatbou udělali krok vedle,“ říká moderátorka a dodává: „Kamarádím se s Alex, ne s panem Mynářem. Pro mě je a vždycky byla fajn holka. Slušná, hodná, se sociálním cítěním.“