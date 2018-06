Ve věku 91 let zemřel ve čtvrtek 7. června politický vězeň František Suchý. ČTK to oznámila Jana Holcová z obecně prospěšné společnosti Post Bellum. Suchý zažil hrůzy nacistického i komunistického teroru. Spolu se svým otcem, který byl ředitelem strašnického krematoria, ukrýval popel popravených obětí nacismu a komunismu, aby mohly být jednou pohřbeny důstojně. V roce 1952 byl za špionáž a velezradu odsouzen k 25 letům žaláře. Ve věznicích strávil do svého propuštění 12,5 roku. Rehabilitace se dočkal až po roce 1989.