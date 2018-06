Přívalové deště sužují Česko, hrozí i bleskové povodně. Jak ochránit svůj život a majetek?

„Přívalové srážky jsou vždy spojeny s vertikálně mohutnou bouřkovou oblačností, která v horkých dnech zasahuje až do spodní troposféry do výšek kolem 15 km. Přívalové srážky jsou spojeny s prudkým propadem studeného vzduchu z bouřkového oblaku. Umíme tedy předpovědět podmínky, že tyto jevy nastanou, ovšem nelze předpovědět přesné místo a čas, například že to nastane v Praze v 15 hodin,“ říká Petr Dvořák, meteorolog a mluvčí ČHMÚ.

Silné přeháňky jsou v letním období častým a běžným jevem a ve většině případů mají krátké trvání. Z přívalových dešťů vznikají většinou přívalové povodně.

„Ty jsou nebezpečné především svou rychlostí a prudkostí a též tím, že mohou přeměnit nevinné malé potůčky, či jen suchá koryta, v životu nebezpečný živel. Nejnebezpečnější jsou v horách, kde se vlivem výrazně sklonitého terénu zvyšuje jejich rychlost a ničivost, přičemž současně dochází k sesuvům bahna a kamení,“ varují odborníci z neziskové organizace Záchranný kruh.

Co může způsobit přívalový déšť?

Zaplavení sklepů a obytných domů

sklepů a obytných domů Zaplavení komunikací

Ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem

Sesuvy půdy

Protržení hrází rybníků

Poškození střech

Promáčení stropů a poškození stěn domů při sesuvu půdy

Co dělat, pokud vás zastihne přívalový déšť?

„V případě výše uvedeného klimatického jevu je nejlepší zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět,“ radí Nicole Zaoralová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR.

Zastihne-li nás přívalový déšť:

Snažte se najít úkryt v nejbližší budově (obchod, restaurace, úřad)

v nejbližší budově (obchod, restaurace, úřad) V případě pobytu v přírodě se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny a sesuvy půdy.

se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, Nacházíte-li se v automobilu, tak zastavte na bezpečném místě, kde náš vůz neohrozí proud vody nebo bahna a čekejte na snížení intenzity srážek.

kde náš vůz neohrozí proud vody nebo bahna a čekejte na snížení intenzity srážek. Vždy se řídíme případnými pokyny policie , hasičů nebo pověřených osob

, hasičů nebo pověřených osob Přecházíte-li zaplavené území, nepokoušejte se přecházet proud vody na místech, kde je hloubka vody větší než zhruba výška kolen - proud může mít neočekávanou sílu.

- proud může mít neočekávanou sílu. Nepřejíždějte autem zaplavenou vozovku , most či terén, kde nemůžete odhadnout výšku vody.

, most či terén, kde nemůžete odhadnout výšku vody. V případě, že automobil zůstane stát ve vodě a vy se v něm nacházíte, je nutno jej co nejrychleji opustit.

a vy se v něm nacházíte, je nutno jej co nejrychleji opustit. Na mostech i na exponovaných vozovkách v průběhu povodně navíc hrozí nebezpečí jejich zřícení nebo stržení, proto se jim, pokud je to možné, vyhněte

v průběhu povodně navíc hrozí nebezpečí jejich zřícení nebo stržení, proto se jim, pokud je to možné, vyhněte Zvláště pozorně je nutno řídit a pohybovat se v noci, kdy lze jen obtížně odhadnout stupeň zaplavení terénu a vozovky.

Jak ochránit majetek?

Pokud je čas udělat ochranná opatření, tak hasiči doporučují:

Zkontrolujte uzavření všech oken a dveří , v blízkosti domu a na zahradě upevněte nebo odstraňte volně položené předměty (včetně např. květinových truhlíků na oknech)

, v blízkosti domu a na zahradě upevněte nebo odstraňte volně položené předměty (včetně např. květinových truhlíků na oknech) Odveďte do bezpečí zvířata

Ukryjte automobil do garáže

Pokud nemáte garáž, parkujte na vyvýšených místech

Neskladujte ve sklepech a nízko položených objektech potraviny, chemikálie a další nebezpečné látky

a nízko položených objektech V průběhu přívalového deště kontrolujeme průběžně pevnost a voděodolnost střechy a oken.

Je-li dům ve svahu, musíme být připraveni na možný náhlý příval vody a bahna.

Po skončení přívalového deště se snažíme co nejrychleji zkontrolovat statiku budovy a škody v okolí.

