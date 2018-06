Lístky na Ozzyho přišly pana Jiřího draho. Zbytečně si připlatil, vrátí mu peníze?

Jiří Bartoš (58) z Prahy si pomocí webu Viagogo.com chtěl zakoupit vstupenky na koncert Ozzyho Osbourna. V prvním kroku objednávání zjistil, že by za jeden lístek měl dát o pět set kokrun víc, než kolik reálně stálně. Okno s objednávkou zavřel a nepotvrdil ji. Přesto peníze odešly. Banka nejprve odpověděla, že to s reklamací „moc nevidí“, situaci se ale jala řešit. Naopak se serverem Viagogo.com nebylo možné navázat žádnou komunikaci. Muž to vidí jako podvodné chování.

„Chtěl jsem koupit lístky na koncert Ozzyho Osbourna. Na Googlu jsem dal do vyhledávání ´lístky Ozzy Osbourne´. Vyběhla mi nabídka a na první placené pozici bylo: www.viagogo.com. Vybral jsem lístek v ceně 1500Kč,“ popsal muž pro Blesk Zprávy.

Pan Bartoš posléze zadal fakturační údaje a číslo platební karty (údaje karty se ověřují, zda je karta validní). V dalším kroku se mu objevila celková cena s rezervační poplatkem, administračním poplatkem a DPH.

„Tato cena byla však o dalších více než 500Kč na lístek vyšší. Já jsem s tímto navýšením nesouhlasil a proto jsem stránku uzavřel (bez odsouhlasení nákupu, pozn. red.). Na uvedený e-mail však přišlo potvrzení objednávky. Na druhý den přišla výzva ke stažení ´zakoupených´ lístků. Tak jsem ihned kontaktoval banku, abych transakci zastavil,“ vysvětlil Bartoš.

Banka reklamaci nevyslyšela

V bance mu ale sdělili, že platba již proběhla. Podal tedy reklamaci, jejíž výsledek není jistý. Reklamovat nákup na viagogo totiž údajně není možné. Přes propracovaný systém pomoci se muž nedostal k žádnému e-mailu ani telefonnímu číslu. Jiří Bartoš to označil za podvodné jednání a rád by varoval další zájemce, kteří by prostřednictvím webu chtěli nakupovat.

Banka pana Bartoše (Moneta) se ale nakonec rozhodla jednat. Protože se muž nakonec na koncert rozhodl jít, reklamoval pouze tu částku, která byla oproti ceně vstupenky navíc.

Za dvě vstupenky to dělá 1000 korun. „Reklamaci chtějí postoupit jiné bance, tedy té, které byla jako příjemce. Moneta reklamaci uznává, ale neví, zda ji vyřídí, musí postupovat v součinnosti s druhou bankou,“ sdělil Blesk Zprávám později muž.

Podle webu Vašenároky.cz by klient měl být bankou odškodněn v rámci reklamace. Může požadovat vrácení platby, protože s transakcí nesouhlasil a neprovedl nákup do konce. „Klient může požádat banku o vrácení neautorizované platby, a to prostřednictvím reklamace transakce realizované platební kartou z daného dne,“ vysvětlila Blesk Zprávám Martina Boráková z organizace Vašenároky.cz.

Banka by podle ní měla žádost řešit a požadovanou platbu vrátit, pokud by k tomu nedošlo může se poškozený obrátit na soud a řešit soudní cestou. „Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,“ zdůraznila Boráková.

Co říká zákon

Dle § 115 odst. 1 zákona o platebním styku: „Jestliže byla provedena neautorizovaná platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně po té, co mu plátce neautorizovanou platební transakci oznámil, a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, b) vrátí částku platební transakce, včetně zaplacené úplaty a ušlých úroků, plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.“

Podle Borákové je vzhledem k tomu, co pan Bartoš tvrdí, nepochybné, že klient k platební transakci souhlas nedal, ta později nebyla autorizovaná.

Společnost Viagogo se k dotazům Blesk Zpráv nevyjádřila ani po urgenci. Na svých webových stránkách uvádí pouze emailový kontakt.

Lidé na webu z Viagogo šílí

Podle recenzí na webu je nespokojených zákazníků se stránkou Viagogo.com mnohem víc. Přímo na serveru je uvedeno, že ceny vstupenek mohou být nižší, ale i vyšší.

Řada podnětů se dá dopátrat třeba na stránkách dTestu s názvem Vašestížnosti.cz. Lidé se ohrazují právě proti předraženým vstupenkám nebo nadstandardním poplatkům. Poslední stížnost se týkala právě předražených vstupenek na festival Metalfest. Společnost dTest má na webu 98 stížností na Viagogo.com, z toho 43 je jen za letošní rok.