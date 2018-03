Fico v pasti, Most-Híd trvá na volbách. A europoslanci ve zprávě Slovensko nešetří

Rekonstrukce vlády v souvislosti s politickou krizí na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky nepřichází v úvahu a řešením je vypsání nových voleb. Novinářům to ve středu řekl místopředseda nejmenší vládní strany Most-Híd a ministr životního prostředí László Sólymos. Most-Híd v pondělí podmínil své setrvání v koalici premiéra Roberta Fica dohodou o nových volbách, podle některých představitelů zbylých dvou koaličních stran se ale jednání týkají i možnosti rekonstrukce současného kabinetu.

„Nehovoří se o rekonstrukci vlády. Tuto záležitost (politickou krizi) dokáže vyřešit nikoli rekonstrukce vlády, ale předčasné volby. Nepřichází v úvahu rekonstrukce vlády, přicházejí v úvahu předčasné volby,“ uvedl Sólymos.

Podle poslance nejsilnější vládní strany Smer-sociální demokracie a Ficova poradce Erika Tomáše strana dělá všechno pro udržení stávajícího kabinetu. Tomáš dodal, že předčasné volby jsou variantou až po vyčerpání všech ostatních možností a že výsledek jednání by mohl být známý ještě tento týden.

Příští pondělí se uskuteční mimořádná schůze slovenské sněmovny, která bude jednat o opozičním návrhu odvolat Fica, což by znamenalo pád celé vlády. Opozice ovšem nemá dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry premiérovi a Most-Híd dosud neuvedl, zda se při tomto hlasování k opozičním poslancům přidá.

Europoslanci vydali svou zprávu o situaci

Delegace poslanců z Evropského parlamentu vydala 39stránkovou zprávu ze své cesty na Slovensko, která se uskutečnila ve dnech 8. a 9. března. Jejich návštěva souvisela s vraždou investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Delegace šesti europoslanců absolvovala během dvoudenní cesty jednání s různými zástupci slovenské vlády, orgánů činných v trestním řízení, novinářů a organizací občanské společnosti.

Jedním ze závěrů europoslanců je, že na Slovensku převládá silná nedůvěra vůči institucím. Dalším jejich zjištěním bylo, že největším problémem jsou orgány činné v trestním řízení – na Slovensku je nutné zlepšit jejich fungování a posilnit uplatňování a prosazování zákonů.

Lidé nevěří policii ani justici

Podle dalšího bodu v zemi vládnou obavy při dosahování spravedlnosti v soudních procesech a trestních stíháních. Výběr hlavních prokurátorů a policejních zástupců je vnímaný jako zpolitizovaný. Během jednání europoslanci narazili na mnohé mezery a nedostatky: například hierarchické propojení mezi generální prokuraturou a orgány, které by měly kontrolovat jejich činnost; fakt, že ministerstvo vnitra může odvolat policejního prezidenta nebo to, že neexistuje žádná nezávislá kontrola nad orgány.

Karikatury slovenského premiéra Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Po vraždě novináře Jána Kuciaka chtějí lidé jejich rezignaci. Vyšli proto opět do ulic | Profimedia

Europoslanci byli také upozorněni na boj proti korupci a jeho výsledky. Doteď se řešily pouze méně závažné případy, žádná korupční kauza ve vyšších kruzích neskončila usvědčením nebo odsouzením. Ze setkání vyvodili jasný závěr, že boj proti korupci Slováci berou vážně, v posledních letech byla dokonce ustanovena speciální jednotka na prevenci korupce.

Novináři v nebezpečí a mafie na Slovensku

Zástupci občanských společností a novinářů poukázali na to, že v zemi panuje atmosféra namířená proti novinářům a že existuje určitý tlak na publicisty ze strany politiků. Europoslancům sdělili, že neexistuje nic, co by novinářům garantovalo bezpečí. Mluvilo se také o nezávislosti médiích a jejich vlastnictví, které na Slovensku není transparentní.

Na schůzích s europoslanci se mnozí dotkli i tématu přítomnosti mafie a organizovaného zločinu na Slovensku. Jednalo se hlavně o tom, že některé osoby bez bezpečnostní prověrky a s vazbami na mafii zastávají vysoké funkce na úřadu vlády.

Nezávislé vyšetřování Kuciakovy smrti

Posledním bodem jednání s europoslanci bylo vyšetřování smrti novináře Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny. Úřady sdělily, že jsou připraveny udělat cokoliv, aby dopadly pachatele. Spolupracují se sousedními státy a o pomoc se obrátily i na FBI. Scotland Yard se sám Slovensku nabídl jako nezávislý orgán vyšetřování. Europoslanci rovněž navrhli, že by Europol mohl vytvořit nezávislý tým, který by se šetření ujal.