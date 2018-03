„Mám rád nahotu“: Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce

Většina lidí se snaží do životopisu uvést co nejvíce věcí, aby zaujali své budoucí zaměstnavatele. Pak mají tendenci do jazykových znalostí napsat také jazyky, které vůbec neovládají, nebo ovládají výrazně hůře, než v životopise uvedou. To, že jste otevřeli učebnici francouzštiny, z vás rozhodně nedělá pokročilého mluvčího. Buďte proto sebekritičtí a zvažte, jaké jsou vaše reálné znalosti i schopnost je prokázat.

„Do životopisu uvádějte na prvním místě jazyky, kterými se opravdu domluvíte. Ostatní jazyky, které ovládáte třeba jen na naprosto základní úrovni, se také nemusíte bát zmínit, vždy ale s pravdivou informací o úrovni vašich znalostí,“ doporučuje Wysoglad a doplňuje, že k získání vysněné pozice vám může leckdy pomoct i slabší nebo pasivní schopnost porozumět jiné řeči. Platí to například na pracovních místech jako administrativní pracovnice nebo obchodní asistentka, kde se dnes požaduje minimálně pasivní znalost angličtiny. Vždy však záleží na zaměření dané firmy, pro kterou chcete pracovat. Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | Scom