Obchod s falešnými léky zabíjí. Pomoci mají nové ochranné prvky na baleních

Obchod s falšovanými léky kvete, a to nejen v rozvojových zemích, ale také v Evropské unii. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mohou být léčiva zakoupená přes internet z nelegálních stránek ve více než 50 % padělaná. Falešné léky mohou vážně ohrozit lidské zdraví, např. podle WHO zemře ročně 200 tisíc lidí kvůli falešným lékům proti malárii. Od února příštího roku vstoupí v platnost nová směrnice, podle které budou muset mít léky na lékařský předpis na svém obalu ochranné prvky.