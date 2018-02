Daniel (3) přišel o tátu, sirotčí dávku nedostal. Bez peněz končí v Česku stovky dětí

Manželé Anna (38) a David (†50) z jižních Čech byli spolu 17 let, ale za celou dobu se jim ani přes mnohé pokusy nedařilo počít vlastní dítě. Lékaři předpokládali, že je problém na straně Anny, která v mládí podělala rakovinu děložního čípku a rovněž měla srůsty vaječníků. O to větší čekal dvojici šok, když na konci roku 2013 Anna náhle otěhotněla a v létě 2014 se jim narodil zdravý chlapeček Daniel.

Bohužel necelý půlrok poté došlo k tragédii, při níž David náhle zemřel. Jeho smrt byla nejen emočně náročná, ale tvrdě dopadla i na finance rodiny. Žena a syn se totiž neměli nárok na sirotčí a vdovský důchod. Důvodem byla skutečnosti, že si David léta neplatil sociální pojištění. V mládí se totiž dostal do problémů s penězi, přestal platit státu a několik let se živil prací „načerno“.

Stovky dětí ročně bez peněz

Tento případ nepřiznání pozůstalostního důchodu není v Česku zdaleka jediný. V posledních třech letech každý rok na sirotčí dávku nedosáhlo přibližně 300 dětí, v minulosti to bylo ještě v průměru o 50 více. Jejich zesnulí rodiče totiž nesplňovali podmínku, aby si po určitou minimální dobu platili sociální pojištění. A stát je v takovém případě nekompromisní, což od roku 2007 kritizovala i kancelář veřejného ochránce práv.

Jde hlavně o děti rodičů, kteří byli před svou smrtí dlouho bez práce, nebo ty, kteří pracovali „načerno“ podobně jako David. Problém se ale týká také lidí, kteří pracovali ve státě, s nímž Česko nemá smlouvu o sociálním pojištění, případně těch, kteří pracují jen velmi málo a sociální odvody platit nemusí.

Doposud bylo nutné, aby zemřelý získal ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. „Tedy například 2,5 let v posledních 10 letech před úmrtím osoby starší 28 let, případně 5 let v posledních 20 letech před úmrtím osoby starší 38 let,“ uvedla mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Do roku 2012 byla potřeba dokonce dvojnásobná doba.

Mírnější podmínky od února

Od letošního února bude mít nárok na pozůstalostní dávku více sirotků. Novela zákona totiž podmínky výrazně zmírňuje a nově bude stačit, aby rodič před smrtí odpracoval či platil pojistné alespoň rok, respektive dva roky, pokud byl starší 38 let. Sirotčí důchod navíc náleží dětem v případech, kdy byl zesnulému rodiči vyplácen starobní či invalidní důchod, případně zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

A důchod mohou zpětně získat i děti, kterým byl v minulosti zamítnut. „Nárok na sirotčí důchod může vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. únorem letošního roku nevznikl, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění. Podmínkou je též to, aby dítě stále bylo nebo se opětovně stalo nezaopatřené,“ upřesnila Buraňová. Dodala ovšem, že řízení o důchodu nezahájí úředníci sami. „Sirotek či jeho zákonný zástupce musí sepsat novou žádost o sirotčí důchod na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.“