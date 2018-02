Tři čtvrtiny českých dětí jsou denně na sociálních sítích. Mnohým z nich už někdo zneužil heslo

Zhruba tři čtvrtiny dětí jsou denně na sociálních sítích a stejné procento komunikuje přes sociální sítě s kamarády nebo s rodinou. Vyplývá to z průzkumu EU Kids Online mezi českými dětmi od devíti do 17 let v rámci úterního Dne bezpečnějšího internetu.

Přibližně tři čtvrtiny dětí sledují denně online videa a okolo 40 procent hraje elektronické hry. Tři čtvrtiny dětí využívají internet pro práci do školy. Více než čtvrtina dětí starších 11 let se setkala s tím, že o nich rodiče zveřejnili online informace, aniž se jich zeptali. Celkem 13 procent pak požádalo rodiče o smazání informací o nich.

Deseti procentům dětí někdo zneužil heslo a deset procent utratilo na internetu příliš mnoho peněz. Devět procent dětí se setkalo s tím, že někdo využil jejich osobní údaje způsobem, který se jim nelíbil.

Ondra (†15) před smrtí volal o pomoc na Facebooku: Kamarádi nechápou, co se stalo

„Děti je třeba brát jako plnohodnotné aktéry online světa a je třeba brát ohled také na jejich názory a práva. To by měli brát v potaz jak rodiče či učitelé dětí, tak by to měla reflektovat příslušná legislativa,“ uvedl David Šmahel z Masarykovy univerzity, která průzkum realizovala.

V současnosti je v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) před schvalováním ve vládě návrh zákona o zpracování osobních údajů, který počítá s uzákoněním věkové hranice, od které mohou děti používat vybrané služby informační společnosti, na 13 let. Ozývají se však kritické hlasy, že tato hranice by měla být zvýšena na 15, či dokonce 16 let.

Máma olajkovala fotku dcery (†8) na Facebooku, za hodinu dítě ubodal otec

Den bezpečnějšího internetu (Saferinternetday.org) slaví letos 15 let od svého vzniku. Na podporu osvěty a tvorby na internetu je zaměřena tradiční soutěž pro školy, veřejné knihovny a informační centra pro mládež, kterou vyhlašuje Národní centrum bezpečnějšího internetu. Společnost TrendMicro připravila novou video soutěž What’s your story, kde studenti mohou prostřednictvím videa vyjádřit, jaké je to žít v online světě. Národní kolo letos v České republice startuje poprvé.

VIDEO: Šikana dívky: