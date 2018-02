Ostravák staví školu v Tanzanii: „Nepotřebují dárky nebo peníze, ale vzdělání“

Chemik Vojtěch Jeremiáš Kundrát se chystá znovu do Tanzanie. Staví tady společně s dalšími českými katolíky střední školu. Jde o oblast, ve které střední školy vlastně docela chybějí. Pro mladé lidi v bohem tak trochu zapomenutém kraji je ale vzdělání stěžejní, hlavně potom to technické.



„Přišel jsem do rozjetého vlaku, protože práce na škole probíhá už pět let. Jedná se o mezifarní spolupráci, protože jde o katolickou organizaci. Je to vlastně spolupráce mezi řečkovickou a tanzanskou farností. Řečkovický farář Honza Kotík se na studiích v Římě potkal s farářem z Tanzanie. Studovali spolu a později si řekli, že se navštíví,“ vysvětlil Vojta, jak všechno začalo pro Blesk Zprávy.

Pitná voda jako základ

Pan farář se tedy jel podívat na návštěvu k tanzanskému faráři, čímž odstartovali pomoc Tanzanii. Před třemi lety na místo vezl dokonce traktory. Nyní pracují na stavbě střední školy.

Učitel z Afriky trousil po základní škole v Polné tuberkulózu



Vojta se k celé věci přichomýtl před více než rokem. Je totiž chemik, přidal se hlavně kvůli filtraci a analýze vody.



„Řešíme, jak jim zpřístupnit pitnou vodu a budujeme střední školu. Základních škol mají vcelku dost, středních je obrovský nedostatek, a když už tam jsou, tak jsou humanitního zaměření. Technických středních škol je v oblasti, kde působíme, minimum, v podstatě není žádná. Jenže technické vzdělání je na tomto místě naprosto klíčové, ať se ti lidé naučí svářet, řídit auto, zedničinu. To je základ, jakým způsobem pozvednout civilizaci, nebo jak budovat rozumné podmínky k životu,“ popsal Vojta.

Výpravu lze sledovat na: www.ifakara.cz

Školní jídelna | Vojtěch Kundrát



Vojtěch rozumí analýze vody, její pitelnosti a podobně. Vystudoval střední odbornou průmyslovku a materiální chemii na Masarykově univerzitě. Do budoucna by tedy rád dětem zavedl další předmět, a to analýzu vody, sám by je potom i učil.

Letos škola dostane laboratoř

„Mají fyziku, matiku a chemii, takže by na té střední škole vzniklo středisko, kde by si vychovali chemiky, kteří by zkoumali vodu. To, jestli je pitná a co s ní dělat. To považujeme za jedinou cestu rozvoje, ať už Afriky, nebo jakékoli země třetího světa. Nemá cenu jim tam dávat dárky nebo nějakou šílenou pomoc. Platí na to příměr, který říká, že je lepší člověka naučit rybařit, než mu dávat ryby,“ podotkl Vojta.



Škola letos startuje, loni vznikla ředitelna a dvě třídy. Letos se „pracanti“ chystají na laboratoře. To bude obrovský hangár, ve kterém se děti budou učit chemii, fyziku, ale i další předměty. Letos sem tým spolu s Vojtou poveze laboratorní sklo a prvních zdejších 46 studentů dostane kalkulačky. Na kalkulačky a notebooky pořádal Vojta sbírku.

„To, za čím jezdím, jsou lidé,“ říká cestovatel Zibura. Rozesmál i potěšil seniory v Praze 5



Studenti v Tanzanii totiž za středoškolské vzdělání platí. Parta, která sem jede pomáhat, jim tedy chce dovézt alespoň kalkulačky, aby rodiče měli pocit, že dostávají jejich ratolesti nějaký ten benefit navíc. Počítače potom potřebují i tady, jako kdekoli jinde na světě. Za prvé proto, aby se s nimi naučili, za druhé jsou velkými pomocníky při výuce. Svoji speciální funkci mají také mobilní telefony.

Digitální svět v hliněné chýši

„Vypadá to tam jako pravěk, který se prolíná do digitálního světa. Takže normálně používají mobily, počítače a u toho žijí v hliněných chýších. Přítomnost mobilů je velmi dobrá. Je zde mnoho pastevců, a tak když chce někdo pastevci ukrást stádo, nebo ho někdo napadne, může si zvolat o pomoc,“ popsal muž.



Ovšem i pro odvážného Evropa může být Tanzanie někdy pořádně strašidelná. Vojtu občas přepadne strach z nemocí nebo z nebezpečí v oblastech, které nejsou osídlené křesťany. „Lidé ale žijí všude a musejí tak žít, takže kdyby všude existovala jenom panika, zmar a válka, tak by to tady vypadalo strašně,“ dodal Vojta odhodlaně.



Kromě stavby školy rozjíždí v Tanzanii ještě druhý projekt. V severské suché oblasti bude v průběhu roku spolupracovat na vrtu studny. Neodjede letos tedy pouze jednou na tři týdny, jak je obvyklé, ale ukáže se na místě vícekrát.