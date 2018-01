Matyáška (15 měs.) přidusila plodová voda, má poškozený mozek. Do toho ztrácí zrak

Lucie (29) měla normální těhotenství, i vyvolaný porod v listopadu roku 2016 probíhal normálně. 40 minut poté, co se Matyášek narodil, se ale začal dusit zbytky plodové vody. Pak začal boj o jeho život, lékaři mu moc nadějí nedávali. Matyášek sice přežil, ale vyhráno neměl. Chlapeček má jednu z nejtěžších forem dětské mozkové obrny a navíc má poškozený zrak a zřejmě i sluch.

Matyášek (15 měsíců ) se narodil po vyvolávaném porodu, který probíhal v pořádku. Štěstí trvalo ale jen krátce.

„Na porodním sále se Matyášek 40 minut po porodu začal dusit zbytky plodové vody, které v něm zůstaly. Byl dost dlouhou dobu bez kyslíku, než se na to přišlo, a pak začal jeho boj o život: Resuscitace a poté převoz na jednotku intenzivní a resuscitační péče na Dětskou kliniku Karlov. Zde si první tři dny doktoři mysleli, že svůj boj o život prohraje,“ vzpomíná maminka Lucie pro Blesk Zprávy.

Matyáš se ukázal jako velký bojovník. Byl sice napojený na různé přístroje, dostával velké množství léků, byl krmen sondou do žaludku, ale držel se.

„Nakonec se ukázalo, že Matyášek má velmi narušené pohybové centrum v mozku, do toho dostal zápal plic a v nemocnici strávil měsíc. Ztratil polykací a sací reflex, hrozila mu doživotní sonda v žaludku, na tu naštěstí nedošlo. Konečně jsme si ho mohli vzít domů,“ říká maminka.

Špatné zprávy ovšem nebraly konce.

Kolaps organismu

„Neurolog diagnostikoval Matyáškovi dětskou mozkovou obrnu, konkrétně centrální a tonusovou odchylku III. - IV. stupně, hypertonii na horních a dolních končetinách a axiální hypotonii. Matyášek měl také na jednotce intenzivní péče epileptické křeče, tudíž musí od narození brát antiepileptika,“ vyjmenovává Lucie.

Ta se svým synem poctivě cvičila Vojtovu metodu a chodila na hiporehabilitace. Pak ale přišel loňský květen, kdy chlapeček dostal vysokou horečku a jeho organismus zkolaboval. Došlo k dalšímu poškození mozku a vlivem horečky mu přestala pracovat játra, naštěstí se jejich funkce obnovila.

Epilepsie a poškozený zrak

„Po EEG, CTG a magnetické rezonanci mozku byla Matyáškovi konstatována diagnóza kvardruplegická dětská mozková spastická obrna, což je postižení všech 4 končetin a jedná se o nejtěžší typ dětské mozkové obrny. K tomu má Matyášek diagnostikovanou epilepsii, ale křeče se naštěstí po užívání léků již neobjevily. Matyáš má také těžké zrakové postižení a zřejmě i postižení sluchu, což se potvrdí až po vyšetření metodou BERA na foniatrické klinice v Praze. Bohužel na toto vyšetření jsou dlouhé čekací doby,“ vysvětluje smutná maminka.

Matyášek je nyní vývojově na úrovni patologického novorozence a do budoucna nejspíše bude na vozíčku.

Nákladná rehabilitace

Matyášek už nemůže cvičit Vojtovu metodu, protože synkovi nevyhovuje, rodina tedy přešla na cvičení Bobath, které podle Lucie ještě není tak rozšířené.

„Hrazené pojišťovnou je v Praze pouze v nemocnici Motol a na Dětské klinice Karlov, kde jsou bohužel plné kapacity a přednost mají nedonošené děti, což Matyášek není, tudíž musím chodit na cvičení k soukromé fyzioterapeutce, což vychází na 700,- Kč za jedno cvičení. Cvičit chodíme 1 - 2 x týdně a poté cvičíme 3 x denně doma. Dále chodíme 2 x týdně na hiporehabilitace + 1 x měsíčně intenzivní víkend + 3 x ročně hiporehabilitační pobyt. Bohužel u nás stále není tato metoda oficiálně uznána pojišťovnou jako léčebná metoda, tak je toto cvičení také velmi nákladné," popisuje Lucie velmi náročný program.

Ráda by synovi dopřála další rehabilitaci, ale Matyáš potřebuje různé léky, speciální výživové doplňky a rehabilitační pomůcky a to značně zasahuje do rodinného rozpočtu.

Každý den bere Matyášek léky, potřebuje cvičit a masírovat a nejsložitější je krmení, protože nemá uvolněné obličejové svaly.

Nepříjemné reakce okolí

Lucie se setkala při snaze pomoci synovi i s nepříjemnými reakcemi okolí.

„Někteří lidé to vidí tak, že člověk zneužívá toho, že má postižené dítě a "tahá" od státu, nadací a lidí peníze, ale bohužel takoví lidé si nedokážou představit, co vše péče o takové dítě obnáší. A hlavně nikdo z nás neví, zda-li ho někdy nepotká podobný osud,“ říká smutně Lucie.

Na druhou stranu jsou lidé, kteří Matyáškovi pomáhají. Nejvíce pomáhá Matyáškova teta, pomoci se rodině dostalo od futsalového klubu v Příbrami a také kapela The Metuzalém upořádala pro Matyáška benefiční koncert. Do rodiny dochází i Ranná péče Eda, o kterých dostává chlapeček různé hračky pro zrakovou stimulaci.

„Je hodně lidí, kterým chci poděkovat, předně také lékařům z JIRP Dětské kliniky Karlov a ARO Motol, kteří zachránili Matyáškovi život. A dětské paní doktorce Miroslavě Kuglerové za to, že si vzala Matyáška do své péče a vychází nám ve spoustě věcí vstříc a je s ní úžasná domluva,“ vzkazuje vděčná maminka a dodává: „Všem ostatním bych chtěla vzkázat, že děkuji za jakoukoliv pomoc a prosím, aby lidé nebyli lhostejní k neštěstí druhých, protože nikdo neví, co ho může v životě potkat.“

Matyáškův příběh můžete sledovat na facebookových stránkách .