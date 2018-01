Závislost na Účtenkovce? Rekordman registroval 1885 dokladů. Účtenky se i prodávají

Už třetí kolo Účtenkovky zná své vítěze a opět bylo rekordní. Do slosování bylo zařazeno bezmála 15 milionů účtenek. Ministerstvo z nich vybralo přes 20 tisíc vítězných, mezi které rozdělilo ceny v celkové výši pět milionů korun. Mezi lidmi se ale začali objevovat tací, kteří se snaží své šance na výhru zvýšit. Jejich snahy si začali všímat i někteří podnikavci, kteří připravili aplikaci, která za drobný poplatek každý den vygeneruje jednu účtenku.

„Jsme velice spokojeni s tím, že zájem o Účtenkovku neopadá a i po třech měsících zůstává vysoký,“ komentovala třetí slosování státní loterie ministryně Alena Schillerová. Do třetího kola se totiž zapojilo 447 tisíc aktivních hráčů, kteří registrovali 14,9 milionu účtenek.

Proti prosincovému slosování tak hráčů ubylo. Ti ale registrovali více účtenek. Není se čemu divit, někteří hráči totiž účtenkové loterii propadli. Účty si mezi sebou vyměňují na sociálních sítích. Nebo se i jinak snaží získat co nejvíce unikátních účtenek. Nejaktivnější hráč tak tento měsíc zaregistroval 1885 účtenek. To vychází na 60 účtenek denně. Je tak nepravděpodobné, že by všechny účtenky měl vášnivý hráč pouze ze svých nákupů.

Manželé v Účtenkovce vyhráli nové auto. A státní loterie chystá překvapení

Podle pravidel Účtenkovky totiž každý smí zaregistrovat od každého obchodníka pouze jednu účtenku denně. Toto pravidlo vzniklo ze strachu, aby si lidé nerozdělovali nákupy na menší části a neregistrovali každou účtenku zvlášť. Právě proto ale vznikly stránky, kde je možné účtenky směňovat a někteří hráči se nebojí za účtenky ani platit. V různých skupinách k účtenkové loterii je pak sdruženo několik stovek lidí a přibývá v nich i několik set příspěvků denně.

Ministerstvo proti tomu, aby si lidé vyměňovali účtenky mezi sebou, nic nemá. „Hráči by ale měli mít na paměti, že pokud už byla účtenka zaregistrována jedním hráčem, nelze ji registrovat podruhé,“ upozorňuje tisková mluvčí ministerstva financí Michaela Tesařová.

Pro vstup do účtenkové loterie si můžete objednat vtip a účtenku na každý den

Této posedlosti si začali všímat další lidé. V novém roce například vznikla webová stránka, která lidem za drobný poplatek nabízí zaslání jedné účtenky denně. Oficiálně si lidé zakupují každodenní zaslání vtipu, čímž je z pohledu zákona vše v pořádku. Sami autoři projektu ale na svých internetových stránkách přiznávají, že účelem projektu je zvýšení šance lidí na výhru.

V Česku je na 350 nových milionářů. Výhry v loterii tají i před rodinou

Přístup ministerstva k obchodování s účtenkami? Benevolentní. „Pokud je tržba řádně zaevidována v systému evidence tržeb a jsou naplněny i další podmínky Herního plánu, pak není žádný důvod tyto účtenky do slosování nezařazovat,“ říká k tomu Michaela Tesařová za ministerstvo.

Účtenková loterie: Jak registrovat účtenku a jaké jsou výhry?

Vášniví hráči účtenkovky se nemusí bát závislosti

Odmítla rovněž, že by chování některých hráčů, jako například rekordmana, který registroval necelé dva tisíce účtenek, mohlo být výsledkem závislosti nebo formou patologického hráčství.

Ta je v Česku na vzestupu. Podle poslední zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti žije v České republice až 120 tisíc patologických hráčů. Dalších asi 400 tisíc může být problémovým hráčstvím ohroženo. Nejohroženější jsou sice hráči takzvaných technických her, loterie jsou ale nejčastější formou hazardu, se kterou Češi přicházejí do kontaktu.

Za chleba a rohlíky 200 tisíc: Hana (69) vyhrála v Účtenkovce

„Účtenkovka je forma spotřebitelské soutěže, která má pozitivně motivovat zákazníky k přebírání účtenek,“ vysvětluje Tesařová. Podotýká, že jedním ze základních znaků hazardní hry je nevratný peněžitý vklad. „Oproti tomu je účtenková loterie zcela zdarma, je otevřená všem a nikoho nediskriminuje vstupním poplatkem,“ poukazuje Tesařová na rozdíl.

„Není zde proto riziko negativního vlivu na občany a tedy ani vzniku patologických jevů u soutěžících,“ odmítla Tesařová, že by Účtenkovka mohla mít podobný dopad jako klasické loterie.

Už potřetí stát rozdal 5 milionů korun

Slosování proběhlo jako vždy klasicky s použitím generátoru náhodných čísel pod dohledem dvou zaměstnanců ministerstva vnitra. Z necelých 15 milionů účtenek bylo takto vybráno 21 025 výherních. „Od prvního slosování jsme mezi výherce rozdělili už více než 63 tisíc cen. Všem výhercům srdečně gratuluji,“ dodala k tomu ministryně financí.

Hackeři zaútočili na web Účtenkovky, říká Schillerová. Kdy vyplatí výhry?

Stejně jako v obou předchozích slosováních se pak mezi hráče rozdělily ceny v celkové hodnotě 5 milionů korun a jeden automobil, kterým tentokrát byl Ford Focus Combi. Ministerstvo dodalo, že již od úterý si lidé mohou menší výhry vyzvedávat v sídle Sazky. Osobní automobil pak bude šťastnému výherci předán zástupci ministerstva financí osobně a peníze na účty začne ministerstvo převádět ve středu.