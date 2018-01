Jihlavskem se šíří epidemie příušnic. Zasáhla už 78 lidí, hokejisté ruší zápasy

Epidemie příušnic postihla Jihlavsko. V okrese je už hlášeno 78 případů nakažení, největší vlna přišla na konci prosince. Nemocní se objevili i mezi mladými hokejisty Dukly Jihlava. Klub musí rušit nadcházející tréninky a zápasy, protože se obává, že by se nemoc mohla rozšířit i do dalších hokejových klubů, uvedl server iDNES.cz.

Od září do středy 3. prosince bylo v jihlavském okrese zaznamenáno 78 případů nákazy příušnic. Žádný z nakažených ale neměl komplikace a také nebylo potřeba někoho hospitalizovat. Zatím epidemie postihla 46 mužů nebo chlapců a 32 žen nebo dívek. Nejkritičtější věk je 10 až 14 let. Nejvíce nemocných se ohlásilo v posledním prosincovém týdnu (21 nemocných).

Případů nakažení ale může být reálně daleko víc. „Někteří lékaři nám výskyt tohoto onemocnění bohužel nehlásí, ač by měli,“ sdělila epidemioložka Alena Dvořáková webu iDNES.cz.

Epidemie příušnic také zasáhla mladé hokejisté Dukly Jihlava. Klub je kvůli nemoci nucen rušit svoje zápasy a tréninky. „Onemocnělo nám dvacet hráčů v pěti mládežnických kategoriích. Jedná se o juniory, starší dorostence, mladší dorostence B, starší žáky A a mladší žáky A a C. Nejmladšímu nemocnému je deset let. Nejvyšší výskyt je mezi hráči ve věku čtrnáct a patnáct let,“ sdělil manažer mládeže Dukly Jiří Jungwirth iDNESu.cz

Příušnice útočí: Onemocnět můžete, i když jste očkovaní

Krajská hygienická stanice radí mladých hokejistům, aby dočasně pozastavili tréninky a zápasy. Chce tím zabránit rozšíření nemoci do dalších hokejových klubů. Podle Jungwirtha jsou tréninky pozastavené do 14. ledna a zápasy do 20. ledna. Tento časový prostor prý využijí na dezinfekci výstroje a kabin.

Jedním z nakažených hokejistů je útočník Adam Najman (16), který je mimo jiné členem výběru české hokejové reprezentace do sedmnácti let. Příušnice u něj propukly na konci roku ve Finsku, kde se utkal s tamními hráči. Na ledě byl prý ve formě, přihrával na góly, pak ale přišel nečekaný zvrat.

„Vím, že po třetím zápase s Finy mluvil s doktorem, kdy už se necítil dobře, a asi i on mu řekl, že příznaky, které má, směřují k příušnicím,“ popsal iDNESu.cz Petr Haken, hlavní trenér české hokejové reprezentace do 17 let.

Klub nechce riskovat

Je možné, že extrémně infekčními příušnicemi se mohou nakazit i další hráči, kteří by je rozšířili do svých klubů. Haken potvrdil, že dalším z nakažených je hokejista Theodor Pištěk, který hraje ve Švédsku.

Epidemioložka Alena Dvořáková vysvětluje, že příušnice nejsou jako žloutenka nebo průjem, které se dají celkem dobře zarazit. Jedná se o vzdušnou nákazu s extrémně dlouho inkubační dobou 14–25 dní. Od září se na Jihlavsku příušnicemi nakazilo už 78 lidí a případů může přibývat.