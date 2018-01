Exprimátor Thoma může skončit ve vězení. Zproštění obžaloby zrušil Nejvyšší soud

Kauza bývalého primátora Českých Budějovic Juraje Thomy pokračuje. Nejvyšší soud zrušil jeho zprošťující verdikt, případem se tak znova musí zabývat odvolací Vrchní soud v Praze. ČTK to zjistila z justiční databáze a ověřila u mluvčí Krajského soudu v Českých Budějovicích Ivany Vobejdové. Odůvodnění zatím Nejvyšší soud nesdělil. Krajský soud původně poslal Thomu na pět let do vězení.