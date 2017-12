Na velikosti záleží: Sklenice na víno bývaly sedmkrát menší, méně se opíjelo

Za posledních 300 let se objem sklenice na víno znatelně zvětšil – nynější poháry jsou až sedmkrát větší než ty na počátku 18. století, zjistili vědci na Cambridgeské univerzitě. Nejmarkantněji objem sklenice narostl za poslední dvě desetiletí, čemuž odpovídá i nárůst spotřeby vína. Před třemi stoletími se do průměrné sklenice vešlo pouze 66 mililitrů opojného moku. Dnes není výjimkou, že sklenice na víno dokážou pojmout téměř půl litru tekutiny, napsal list The Guardian.