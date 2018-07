Pařížský Kajínek? Fikaný lupič zmizel z vězení helikoptérou. Minule použil výbušninu

Helikoptéra byla nalezena v Gonesse, severovýchodním předměstí Paříže, zhruba 60 kilometrů od věznice. Po uprchlém vězni se pátrá v celém regionu Ile-de-France. Vrtulník do věznice u obce Réau jihovýchodně od metropole vzlétl z pařížského letiště Le Bourget, zjistila agentura AFP od zdroje z policie.

Šestačtyřicetiletý vězeň na útěku byl v dubnu po odvolání odsouzen na 25 let vězení za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka. V roce 2017 byl také dvakrát souzen. Za první útěk z vězení dostal deset let, za útok na pancéřový vůz převážející peníze na severu Francie v roce 2011 mu soud vyměřil 18 let za mřížemi.

Při minulém útěku použil výbušninu

V roce 2013 při útěku z věznice Lille-Séquedin vyhodil Faid do povětří pět vězeňských dveří, za rukojmí vzal čtyři dozorce. Unikl komplici přistaveným vozem. Stal se tehdy nejhledanějším mužem Francie, na útěku byl měsíc a půl.

V roce 2009 napsal tento syn alžírského imigranta knihu o tom, jak v předměstském ghettu vyrůstal v prostředí zločinu, až se nakonec dostal mezi aristokraty mezi lupiči - specializoval se na přepadení pancéřových vozů. V knize tvrdil, že kariéru lupiče pověsil na hřebík.