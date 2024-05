Otřesný případ ze Slovenska: Pětiletý chlapec s 2,5 promile alkoholu v krvi skončil v bezvědomí!

Slovenské policisty ve středu 1. května přivolali do obce Panické Dravce k teprve pětiletému chlapci. Ten podle dostupných informací skončil v bezvědomí, jelikož prý chvíli předtím vypil lahev s alkoholem. Pohozenou lahev našel společně se svým o rok starším bratrem na ulici. O události informoval server Plus JEDEN DEŇ.

„Chlapec měl poté, co ho jeho sestra dovedla domů upadnout do bezvědomí. Po příchodu hlídky se už na místě nacházela jednotka záchranářů, která dítě z důvodu intoxikace alkoholem převezla do Banskobystrické nemocnice,“ uvedla policie.

V chlapcově krvi lékaři naměřili neuvěřitelných 2,5 promile alkoholu. V tuto chvíli je dítě v péči lékařů a mimo ohrožení života.