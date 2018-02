České hry prorážejí do světa, učí se i na vysokých školách. Vývojáři chtějí podporu státu

Miliony lidí po celém světě hrají hry, na kterých pracovali Češi. Ať už je to Machinarium od studia Amanita Design – 4 miliony prodaných kopií, Arma od Bohemia Interactive – 12 milionů prodaných kopií, nebo aktuální Kingdome Come: Deliverance – dva dny po vydání půl milionu prodaných kopií - zájem o české hry jednoduše je.

Videoherní průmysl navíc není malý. Jen v minulém roce v něm tržby celosvětově vyrostly o 10,7 procent na 116 miliard dolarů, zatímco filmový na lístcích do kina utržil jen 44 miliard dolarů. Probíhají dokonce diskuze, že by se hraní her (tzv. esport) mělo zařadit na olympijské hry.

Produkce úspěšných videoher tak může být pro Česko potenciálně úspěšným exportním artiklem. Vývojáři si to uvědomují a zakládají asociaci, která má situaci podpořit. Vzniká ze spolku České hry, který dříve spojoval jednotlivé vývojáře. Nyní bude sdružovat herní studia. Cíl? Lepší vyjednávací pozice se státními institucemi a zahraničními organizacemi.

„Každý rok u nás vzniká několik PC her, které se drží na špičce světových žebříčků prodejnosti a generují příjmy v řádu stovek milionů korun, například DayZ, Factorio, Space Engineers, American Truck Simulator nebo Samorost 3. Díky nadšení a tvořivosti českých vývojářů je náš herní průmysl extrémně úspěšný a české hry dobře znají desítky milionů lidí po celém světě,“ vysvětluje Lubor Kopecký, zakladatel spolku České hry, proč je třeba se podpořevěnovat.

Podle něj si her „všimla“ zatím jen agentura CzechTrade, která pomohla několika studiím prezentovat se v zahraničí. Přesto větší nároky na stát neklade a byl by rád, kdyby situace pokračovala minimálně ve formě, v jaké je nyní. „Můj osobní názor je, že by stačilo podporovat herní tvorbu alespoň v rámci stávajících činností, například archivováním českých her, vzděláváním budoucích herních tvůrců na úrovni středních a vysokých škol a prezentováním faktu, že hry jsou naším hlavním kulturním exportem,“ říká Kopecký.

Vývojáři: Největší překážkou je papírování

Studio Bohemia Interactive, které stojí za dosud nejúspěšnější českou herní sérií Arma, by ocenilo hlavně zjednodušení legislativy a byrokracie spojené s podnikáním jako takovým. Podle marketingového ředitele studia Vojtěcha Ješátka pracuje na hrách v Česku řada zahraničních odborníků, kteří jsou pro celý obor přínosem.

„Neumíte si ale představit, jak složité je přivést do české firmy takového odborníka a kolik je s tím pro firmu spojeno papírování – nemluvě o tom, kolik úsilí a frustrující byrokracie to stojí i samotné zaměstnance, které se tak snažíme získávat,“ vysvětluje Ješátko a popisuje, jak je to u našich sousedů rychlejší. „Pro srovnání - čínského programátora přijali v Německu během šesti týdnů. V ČR je to proces na půl roku i víc od chvíle, kdy má všechny papíry, kterých je taky potřeba více než u sousedů,“ říká Ješátko.

Co do prodeje kusů je nejúspěšnější českou herní sérií Arma od Bohemia Interactive | Bohemia Interactive

Variantou, jak situaci zlepšit, by tak podle něj bylo více investovat do vzdělávání odborníků. V současné době totiž prakticky neexistuje. „I když se i v této oblasti začíná blýskat na lepší časy a i některé vysoké školy už otevírají nebo připravují obory zaměřené na herní tvorbu, tak v současné době jsou absolventi zahraničních univerzit například v Belgii nebo USA pro praxi herního vývoje mnohem lépe připraveni,“ popisuje dále marketingový ředitel.

Studio přitom považuje vývoj videoher za jeden z nejatraktivnějších oborů. „Hry využívají prakticky všechny komponenty počítače (a to často více než na maximum) a spojují zároveň uměleckou kreativitu s vědeckým výzkumem a v neposlední řadě s důvtipem,“ říká Ješátko.

Finanční pobídky jsou podle něj ve srovnání s filmovým průmyslem mizivé. Opakuje ale, že více než peníze by pomohlo zrychlení schvalovacích procesů. „Český herní průmysl generuje miliardové výnosy a ve světě má výborné jméno, o které by byla škoda přijít,“ uzavírá marketingový ředitel.

Agentura chce do Česka přilákat investice

Že se blíží lepší časy, nicméně slibuje agentura CzechInvest, sesterská agentura CzechTrade, kterou zmiňovala již asociace České hry. Podle ní jsou videohry jedním ze sektorů, na které se při dojednávání investic do Česka zaměřuje. „Jakékoliv nové projekty z této oblasti s sebou přinášejí kvalitní pracovní místa s nadprůměrným ohodnocením a koncentrují kolem sebe specialisty z různých kreativních oborů. Český herní průmysl je navíc velmi úspěšný sám o sobě. Mnohé české firmy jsou úspěšné na mezinárodní úrovni a prodávají své hry po celém světě. S většinou z nich, stejně jako s oborovou asociací České hry, je CzechInvest v pravidelném kontaktu,“ říká tisková mluvčí CzechInvest Petra Menclová.

Zároveň dodává, že z hlediska investic je herní průmysl atraktivní. „CzechInvest oslovuje zahraniční společnosti, například na velkých zahraničních veletrzích typu Gamescom (Německo), G-Star (Jižní Korea) a podobně, a snaží se je motivovat k otevření vývojářských center v Česku, případně k navázání spolupráce s českými firmami. O možných investicích v Česku CzechInvest jedná s několika společnostmi ať už právě z Německa a Jižní Koreje, nebo také z USA, Kanady, Finska a jiných zemí. Herní průmysl patří k činnostem, na něž lze od státu žádat o podporu ve formě investičních pobídek,“ nastiňuje Menclová.

Videohry jako vládní priorita

Vývoj videoher v Česku aktuálně spadá do podpory tzv. kulturních a kreativních průmyslů. Ty jsou jednou z vládních priorit a přímo je řeší dokument Národní RIS3 strategie, která se zabývá vyhledáváním perspektivních oblastí ekonomiky.

Videoherní vývojáři, kteří by chtěli zažádat o finanční pobídku, se v současnosti mohou obrátit na operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Ministerstva školství. Své programy, o kterých lze jednat, má také Technologická agentura ČR.

Vývoj počítačových her má v Česku silnou tradici.

I vzdělávání v oblasti vývoje her se pomalu začíná rozjíždět. Oblast vyučuje například Vysoké učení technické, Masarykova Univerzita, Univerzita Karlova, Západočeská univerzita a nově Akademie múzických umění v Praze. Většina těchto oborů existuje krátce, proto chvíli bude trvat, než začne masově generovat skutečné odborníky, nicméně je šance, že bude lépe. Minimálně v oblasti vývoje videoher.