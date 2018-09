Boxerka (28) zmlátila školačku (11). Dívka skončila se zlomeným nosem a celá od krve

V září loňského roku se dvanáctiletá Kayshia Binch stala obětí šikany jiných dívek. Jednou z tyranek měla být i jedenáctiletá Kiesha Schofield. A právě na ni se vrhla matka šikanované dívky. V záchvatu vzteku ji svými pádnými pěstmi zmlátila k nepoznání.

Malá Kiesha skončila se zlomeným nosem a monoklem. Celý obličej, hrudník a ruce měla potřísněné krví. Její matka Tiffany (33) prohlásila: „Kiesha měla krví pokrytý obličej a také několik modřin na hlavě i po těle. Jayde mé dceři zlomila nos, má kvůli ní krevní výron v oku a hodně dlouho potrvá, než se vyléčí.“

Kromě těchto zranění utrpěla Kiesha škrábance na těle a několik modřin na zádech a pažích. Některé z nich patrně vznikly, když do ní Jayde kopala. Tiffany svou dceru ujišťovala, že útočnice jistě půjde za svůj čin do vězení. Místo toho však dostala finanční pokutu a půl roku veřejně prospěšných prací.

Soud útočnici udělil pokutu ve výši 120 liber (3 400 Kč). Musí také nahradit náklady na ošetření dítěte a soudní poplatky v souhrnné výši v přepočtu asi 10 000 korun. Jayde prohlásila, že kvůli tlaku nenávistné kampaně v médiích nemůže v noci spát. Také její dcera Kayshia se prý teď bojí život.

Jayde však fyzický útok popírá. Tvrdí, že je teď obětí nenávistných vzkazů, a dokonce kvůli incidentu přišla o zaměstnání coby fitness instruktorka. „Nejsem násilník, za jakého mě považují. Dívku jsem pouze chytila za oblečení a křičela na ni. Ale nikdy jsem nepraštila, ani nekopla,“ brání se Jayde, která se jako koníčku věnuje boxu. „Jsem dobrá matka a tvrdě pracuji. Kvůli soudnímu procesu jsem přišla o práci a má boxerská kariéra je v troskách,“ stěžuje si odsouzená žena. Tomu ale oponuje matka oběti. Celý útok totiž podle ní zaznamenala průmyslová kamera. „Všechno je to na záznamu, ten taky posloužil jako důkaz u soudu. Viděla jsem ho,“ tvrdí na svém facebookovém profilu.

„Byla jsem vzteky bez sebe!“ říká Tiffany. „Chtěla jsem jí udělat to samé, ale dostala jsem rozum. Byla jsem přesvědčená o tom, že za to, co udělala, půjde do vězení. Nemohla jsem uvěřit, když jí místo toho dali jen pokutu. Toto je trest za fyzický útok na nezletilou? Má dcera se teď bojí vycházet z domu!“ kritizuje rozhodnutí soudu matka napadené dívky.