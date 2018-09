Kuba dostal šest klystýrů a zemřel mámě v náručí: Šokující verdikt úřadů

V nemocnici v Dolním Kubíně na Slovensku dali lékaři malému Kubovi, který trpěl zácpou, šest klystýrů. Ani to mu však nepomohlo a chlapeček zemřel matce v náručí. Čekala devět měsíců na vyjádření úřadů, zda někdo ponese následky za zavinění smrti jejího syna. Podle verdiktu však nemocnice nepochybila.

Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí na Slovensku bylo pro zdrcenou matku naprosto šokující. „Ještě nemám papíry, ale už jsem podala stížnost,“ říká Dagmar pro portál Cas.sk a dodává: „Nemocnice již obdržela výsledky, že oni nepochybili. Mně ale nepřijde normální, aby dali ani ne dvouletému dítěti šest klystýrů. To by zabilo i dospělého!“

Dokonce je připravena zajít dál. „Chci nechat vypracovat znalecké posudky a počkat na výsledky. Potom budeme situaci řešit,“ sděluje matka, která je přesvědčena, že její synek měl obyčejnou zácpu. Dokonce i pitva prokázala, že měl střevo plné stolice.

Děda zapomněl v rozpáleném autě vnučku (†10 měs.). Když si dával kávu, zemřela

Podle slov Dagmar byl malý Jakub hravý chlapec plný síly. Loni v listopadu však začal mít potíže s vyprázdněním a lékařka jej poslala do nemocnice v Dolním Kubíně. Lékaři mu naordinovali šest klystýrů, avšak ani to nepomohlo. Nakonec Jakub podlehl sepsi.

„Byl to můj nejhorší zážitek v životě,“ trápí se Dagmar. „Kubík se nemohl vykakat a zdravotní personál se o něho vůbec nestaral. Místo toho mi nadávali, že jsem nezodpovědná matka. Synka mi otrávili a on mi zemřel v náručí. Zvracel krev a stolici, ale to nikoho nezajímalo.“

Svědkyně smrti chlapce (†5) pod koly vláčku: Vše si vymyslela! Na místě ani nebyla

Nemocnice však vinu odmítá. Advokát Michal Mlškovič zastupující nemocnici sdělil: „Máme za to, že při ošetřování chlapce nemocnice splnila všechny povinnosti, jež vyplývají ze zákona. Zdravotní péče byla dítěti poskytnuta v nejvyšší míře, což nám potvrdil i Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.“

Advokát rovněž tvrdí, že si Dagmar příběh vymýšlí a upravuje. „To, co říká v médiích, se nezakládá na pravdě a pouze tím uvádí veřejnost v omyl,“ konstatuje advokát a dodává, že uvažují o postoupení právních kroků, aby ochránili dobré jméno nemocnice.