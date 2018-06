»Děkujeme, Slovensko!« Tělo Henryho (†36) dopravil do vlasti vládní speciál

Tělo tragicky zesnulého Henryho Acordy (†36) bylo převezeno do rodné vlasti. Vládní speciál přistál na letišti ve filipínské Manile v úterý odpoledne. Na přílet letadla čekaly na letišti desítky lidí.

Henry Acorda zemřel poté, co ho v centru Bratislavy napadl Juraj H. (28) z Dunajské Stredy. Henry, který pracoval v Bratislavě pro IT společnost, šel v sobotu 26. května Obchodní třídou se dvěma kolegyněmi, které Juraj začal obtěžovat. Henry se svých kolegyň zastal, kvůli čemuž ho Juraj napadl. Shodil ho na zem a začal do něj kopat. Brutální útok natočila kamera. Henry ležel v bezvědomí pět dní v nemocnici. Nakonec však vážným zraněním podlehl.

V úterý odpoledne se vrátil zpět do rodné země. Vládní speciál přistál s jeho tělem na letišti v Manile na Filipínách. Na letišti přílet očekávala spousta lidí. „Zatímco oni děkovali Slovensku za pomoc, delegace z ministerstva vnitra se omlouvala za způsobenou bolest. Jeden chlapec dokonce držel transparent s nápisem Děkuji, Slovensko, kterým ocenil podporu slovenské veřejnosti rodině zesnulého,“ informovala policie na sociální síti. Pohřeb Henryho se podle informací Pluska.sk uskuteční 23. června v Heritage parku na předměstí Manily.