Dívka (†17) upadla ve vaně a utopila se při šílené nehodě. Máma našla mrtvolu s vlasy v odpadu

Připravovala se do školy. Vlezla do vany, ze které se živá ven nedostala. Teprve sedmnáctiletá Brianne Marie Rapp z Pensylvánie upadla při koupání a podle všeho se utopila. Když ji našla matka ve vodou přeplněné vaně, měla vlasy uvězněné v odpadu.

K děsivému incidentu došlo v pátek před sedmou hodinou ranní, když maminka Kimberly stále spala. Když se probudila, našla svou dceru ve vaně plné vody. Hlavu měla na zemi, odpad ucpaly její vlasy. Byl to šílený pohled. Dívka byla již mrtvá, nebylo jí už pomoci.

„Myslíme si, že omdlela ve vaně, upadla a uhodila se do hlavy. Nalezla ji moje ex,“ řekl TV CBS její tatínek Michael Rapp. „Nejsme si jisti, ale možná se její vlasy dostaly do odpadu, zatímco se vana přeplnila vodou,“ dodal. Když otci zavolala matka zemřelé, myslel si, že jen utekla z domova.

Jenže pak pochopil, že zemřela. Pravou příčinu smrti určí až nařízená pitva. Rodina se nyní ptá, zda nestojí za ztrátou vědomí dívky léky, které brala na štítnou žlázu. Jde však zatím pouze o spekulace. Všichni jsou však zděšeni bizarní a nezvyklou smrtí teprve sedmnáctileté dívky. Kristínka (†15) zmizela při koupání v řece, našli ji mrtvou

