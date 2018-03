Unesené Češky Hanka a Tonča: Tři roky od propuštění jsou opět volné!

Po propuštění Hanky a Tonči ze zajetí se mnozí ptali, jestli jejich návrat do vlasti není bezpečnostní riziko. Zvláště v případě Hanky, která podle informací MF Dnes přijala v zajetí islám. Podle bývalého šéfa vojenské rozvědky Andor Šándora to ale neznamená, že by teď kvůli tomu, co prožily, byly v hledáčku tajných služeb, nebo se někde musely pravidelně hlásit.

"Ony nespáchaly žádný trestný čin, kromě toho, že se chovaly hloupě. Jedna z nich konvertovala k islámu, to by ale samo o sobě v normální slušné společnosti nemělo zavdávat k tomu, aby byla sledována, ale vyloučit se samozřejmě nedá vůbec nic," vysvětlil bezpečnostní expert. Dítě, výkupné a role rodičů: Otazníky kolem propuštění Hanky a Tonči zůstávají i po třech letech

Podle Šándora by ale pro sledování musely mít bezpečnostní složky nějaké zásadní informace, o kterých on neví. "Musel by tam být skutečně nějaký vážný důvod, který já tam jenom z toho, že se chovaly hloupě, nevidím," vysvětlil.

O tom, že patrně nejsou v hledáčku tajných služeb, svědčí i to, že Hanka měla na podzim roku 2015 spolu s rodiči bez problému odjet z Česka do Turecka na rodinnou dovolenou. Původně se objevily informace, že chtěla utéct za svými únosci do Pákistánu a byla na turecké hranici zadržena. Bezpečnostní expert Adam Dolník, který byl s případem seznámený, to ale razantně odmítl.

„Informace o tom, že se Hana Humpálová pokusila vrátit zpátky k únoscům, je lež. To prostě není pravda. Hana Humpálová jela do Turecka na dovolenou a jela s rodinou. Dovedete si představit, že by takto někdo utíkal do Pákistánu?“ řekl serveru Lidovky.cz. Jak změnil Tonču únos a dva roky v zajetí: Islamisti ji nezlomili, znovu myslí víc na druhé než na sebe

