Svědkyně střelby před školou v Brně: Byla to poprava! Nad krvácejícím tátou plakal syn

Výstřely se na náměstí Svornosti ozvaly v úterý před půl šestou večer. Podle dostupných informací tam došlo ke konfliktu mezi trenérem plavání a jedním z rodičů, se kterým byly podle svědků problémy už v minulosti.

Muž zřejmě přivedl svého syna na kroužek a dožadoval se vstupu do budovy, což ale z hygienických a bezpečnostních důvodů není povoleno. Trenér se s ním dostal do potyčky, která skončila střelbou a zraněním právě naštvaného otce.

Původně se zdálo, že mohlo jít o obranu, to však vyvrací žena, jejíž svědectví přinesla televize Prima. "Bylo to tak, že ten trenér vlastně u těch laviček brutálně zmlátil toho pána, co měl tu zbraň v ruce. Zmlátil ho tak, že vlastně ležel na zemi a z té ruky mu ta zbraň vypadla. No, a když ten muž ležel na zemi bezvládně, tak ten trenér tu zbraň vzal a z bezprostřední blízkosti vystřelil. Poprvé se trefil do betonu - to jsem viděla, jak odlítl kus toho betonu, tak jsem si řekla dobrý, to ho netrefil, a tu druhou, já nevím no, trefil ho prostě, to vím. Sbalil se a odešel pryč," uvedla.

Střelba před brněnskou školou: Policie obvinila trenéra z pokusu vraždy

Muž prý zůstal ležet bez pomoci, tak mu zavolala sanitku. "On řval: Pomoc, pomoc! A tam všichni byli rozuteklí a všichni se báli. Já jsem se teda bála taky, ale šla jsem mu pomoct, protože měl přeraženej nos, ten měl úplně vedle, tekla mu krev, domlácenej obličej," uvedla žena s tím, že v první chvíli netušila, že má muž střelné poranění, a věřila, že ho kulka nezasáhla.

Před školu pak vyběhl vyděšený syn zraněného a vzápětí přijela zásahovka. "Uklidňovala jsem toho syna a druhý pán mu držel ten průstřel. Snažila jsem se toho kluka uklidnit. Brečel a byl úplně hotovej z toho. Pak přišli ti těžkooděnci," uvedla.

Před školou v Brně střílel trenér plavání? S agresivním otcem se pral o zbraň

Šokující však je, že její svědectví policie ještě nezaznamenala. "Oni si od nás ode všech vzali telefonní čísla, adresy, občanky, ale dodneška mi nikdo nevolal," řekla.

Obvinění už ale padlo. "Vyšetřovatelka včera (ve středu) zahájila trestní stíhání zadrženého pro zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu. I přes dostatek důkazů pro obvinění žádáme svědky, kteří s námi ještě o události nemluvili, ať se obrátí na linku 158," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Postřelený otec je zatím stále v kritickém stavu v nemocnici.