Ital spojovaný s mafií o Ficově Troškové: My a milenci? Byla to seriózní kočka!

Italský podnikatel Antonin Vadala spojovaný s případem vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky veřejně promluvil. Odmítá, že by ve smrti páru měl prsty a tvrdí, že je poctivý podnikatel a žádný mafián. Vadala také popřel, že by někdy byl v romantickém vztahu s Máriou Troškovou, bývalou asistentkou premiéra Roberta Fica.

Téměř okamžitě po vraždě Jána Kuciaka se začalo spekulovat, že jeho smrt souvisí s jeho prací, konkrétně posledním článkem, na kterém pracoval. Kuciak ve svém nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií, a o podnikatelských vazbách Vadaly na blízké spolupracovníky slovenského premiéra Roberta Fica. Jána popravili na schodech, Martinu do temene hlavy: Rodiče zavražděného Kuciaka a jeho snoubenky prozradili šokující detaily

Vadala byl dokonce minulý týden spolu s dalšími šesti osobami zatčen. Policie je ale následně všechny propustila. Podnikatel, který přišel na Slovensko v 90. letech, tvrdí, že nikdy v mafii ’Ndrangheta nebyl a s vraždou novináře nemá nic společného. "Je to čistý šok, protože nikdy v životě jsme nebyli nikde nařknutí, ani v Itálii, ani na Slovensku, že jsme nějací mafiáni. Vidím za tím čisté politické intriky od opozice, že chce použít vraždu dvou ubohých lidí, o které nikdo neví, kdo ji spáchal, aby odstranili současnou vládu. Chtějí použít mě a mé bratry a ještě nějaké Italy, kteří zde žijí a pracují dvacet let, ale nikdy nebyli trestáni," uvedl v rozhovoru pro košický Korzár.

Italský podnikatel tvrdí, že se dostal na mušku kvůli tomu, že zná Máriu Troškovou, která donedávna zastávala pozici asistentky slovenského premiéra Roberta Fica. Po vraždě novináře ale na svůj post do vyšetření případu rezignovala. Její matka slovenskému deníku Nový Čas prozradila, že Mária měla k Vadalovi velmi blízko a dokonce měli uvažovat o svatbě. "Byli do sebe zamilovaní, chtěli se vzít. Rozešli se náhle a od doby, co si našel Italku, už s ním ani nekomunikovala," uvedla. To ale Vadala rovněž popírá: "Poslouchejte, její máma je vystresovaná, je nemocná. My jsme jako bratr a sestra, ona je naše kamarádka, známe se léta. Ale to je kamarádství mimo úřad vlády, mimo parlament a mimo politiky. Měl jsem ji rád, protože byla seriózní kočka." Češka, kterou chrání po vraždě Kuciaka: Den před smrtí mi řekl, že našel spojení na politiky

Vadala ale zároveň přiznal, že spolu s Troškovou jeden čas podnikali. Prý jí ale jen chtěl podat pomocnou ruku, protože neměla peníze. Dokonce se měl i zasadit o její další kariéru, když jí doporučil tajemníkovi bezpečnostní rady státu Viliamovi Jasaňovi. Společnou firmu pak prodali a tím to skončilo.