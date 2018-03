Novinář Korda šokuje: Trošková z Kuciakova článku je Ficova milenka, ať odejde i z jeho postele

Zavražděný novinář Ján Kuciak spojil ve svém posledním nedokončeném článku Márii Troškovou s italskou mafií. V textu se věnoval především aktivitám klanu ’Ndrangheta a podnikateli Antoninu Vadalovi. Sexy brunetka s ním podle Kuciakových zdrojů podnikala a také spolu měli vztah.

Milenka

Jenže teď už má podle Kordy jiného partnera. „Já to řeknu, proč bych to neřekl. Když milenka pana premiéra podnikala s mafiány z Kalábrie, tak to už je opravdu vrchol,“ uvedl v pořadu Reportéři ČT.

„Ona řekla, že do vyšetření případu vraždy odchází z vlády. Však to je dobře, že odchází, a dobře, že do vyšetření vraždy, ale ona by měla odejít i z postele pana premiéra, abychom se tu cítili bezpečně,“ pokračoval Korda.

Jána popravili na schodech, Martinu do temene hlavy: Rodiče zavražděného Kuciaka a jeho snoubenky prozradili šokující detaily

Šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný pak potvrdil, že se Trošková po Ficově boku ukazuje velmi často. „Myslím, že nejvíc šokující moment byl, když si pan Fico vzal paní Troškovou jako své garde, když pan prezident Zeman v říjnu uděloval vyznamenání o státním svátku při výročí vzniku Československa. Pan Fico tehdy seděl v první řadě s paní Troškovou,“ připomněl Kostolný.

Zatýkání

Vadalu a dalších šest lidí zadržela slovenská policie během vyšetřování Kuciakovy vraždy minulý týden, později je ale všechny propustila. Kromě Troškové v souvislosti s Kuciakovým článkem rezignoval také tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň, který je s mafií také spojován.

Zastřelenou dvojici našli policisté v neděli 25. února pozdě večer. Každý z nich zemřel jednou střelnou ranou, Martina do hlavy, Ján do hrudníku. Pachatele policie zatím nedopadla, spekuluje se ale o tom, že by za činem mohla stát právě italská mafie, o níž mladík psal.

Kdo je Eugen Korda

Eugen Korda je slovenský investigativní novinář, který pracoval pro STV, internetovou televizi deníku SME a časopis Týždeň. Do povědomí diváků se ale dostal především jako zahraniční reportér televize Nova za vlády Vladimíra Mečiara. Jeho reportáže byly v té době jedny z mála nezávislých a Korda se tak kvůli tomu údajně stal terčem sledování a vyhrožování slovenské tajné služby.

