Muž zabil manželku (†42), které vedla dvojí život. Na erotickém webu se ukazovala nahá

Mrtvolu Kathleen našel soused na ulici nahou pouze ve sportovní podprsence. Na hlavě měla krvácející ránu a vedle ní ležela prázdná lahev absintu a mobilní telefon. Jeff tvrdil, že smrt jeho ženy byla tragická nehoda, která se stala po divoké noci plné alkoholu.

Jeho kamarád se ho přitom snažil nejspíš krýt. „Mluvil jsem včera dlouho s přítelem Jeffem. Během následujících dnů se ukáže pravda. Každý pak zjistí, že jde o otřesnou nehodu, ke které došlo kvůli nadměrné konzumaci alkoholu… absintu!" napsal na FB podle Daily Mailu. Post brzy smazal.

Vyšetřovatelé totiž dospěli k jinému názoru. Domnívají se, že Jeff zabil svou svůdnou manželku poté, co zjistil, že již delší dobu provozuje erotické stránky, na nichž vystupuje jako cokoliv, jen ne cudná partnerka a matka. To ho neskutečně rozhněvalo.

Zdroj webu ale tvrdí, že muž moc dobře věděl, co jeho žena dělá. „Byla to sladká paní, která měla ráda zábavu a dráždění sexem. Vím, že Jeff věděl, co dělá," řekl další kamarád rodiny. Proč by ji ale manžel tedy zabíjel? Vyšetřování je v plném proudu, muži hrozí několikaleté vězení.

VIDEO: Záhadná smrt manželky elitního policisty