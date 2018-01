Lupič na Přerovsku přepadl benzinku: Prodavači pohrozil pistolí a pak zmizel ve tmě

Loupežné přepadení se stalo o půlnoci, kdy na čerpací stanici pachatel přiběhl maskovaný šátkem s kapucí na hlavě. Podle policie šel přímo k pracovníkovi benzinky, který stál ve dveřích do příručního skladu. „Ze vzdálenosti zhruba půl metru mu namířil krátkou střelnou zbraní do obličeje a křičel na něho, aby mu dal rychle všechny peníze,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Muž mu z obavy o život dal do igelitové tašky, kterou si pachatel přinesl, všechny bankovky z kasy v hodnotě 16 800 korun. Pachatel poté vyběhl z čerpací stanice a zmizel ve tmě, doplnila policejní mluvčí. Policisté následně našli nedaleko místa činu oblečení v igelitové tašce.

Policie žádá případné svědky, kteří se v inkriminovanou dobu nacházeli v blízkosti čerpací stanice a všimli si něčeho podezřelého, případně něčeho, co upoutalo jejich pozornost a mohlo by to s případem souviset, aby se obrátili na linku 158. Případ kriminalisté vyšetřují jako loupež, pachateli hrozí až deset let vězení.