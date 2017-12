Za bílého dne ji zastřelil vlastní manžel: S Blankou se přišly rozloučit desítky blízkých

Smuteční hosté v mrazivém dni zaplnili kapli doslova k prasknutí. Tóny skladeb Balada pro Adélku, Tenkrát na západě a další vháněly přítomným slzy do očí. „Byla to tvrdá, pracovitá a statečná žena, měla velké srdce. Neznám člověka, kterému by nepomohla,“ citoval řečník slova Blančiny přítelkyně Evy.

Když vynášeli z kostela rakev, lidé si stoupali na špičky, jako by se snažili o poslední »dotyk« s Blankou. Atmosféru vystihl stručný hovor dvou mužů: „Katastrofa,“ šeptl jeden. „Slabé slovo,“ reagoval druhý.

Podnikatelku Blanku D. (†71) podle všeho zastřelil 15. prosince v Jihlavě kolem půl druhé odpoledne, když jela ve svém stříbrném voze, její exmanžel Jiří D. (63) jedoucí v druhém autě. Jedna rána zasáhla ženu do hlavy, druhá do plic. Sám pak spáchal u Chrudimi, kam z místa činu odjel, sebevraždu. Tragédii předcházely jejich dlouhodobé spory, které řešila i policie.