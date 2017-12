Chlapec (5) si předčasně rozbalil vánoční dárek, otec ho za to brutálně zbil

Wesley McCollum (22) byl zatčen v sobotu večer místního času poté, co na něj jeho přítelkyně Bridgette zavolala policii. Matka totiž po návratu domů našla svého pětiletého chlapečka ležet v posteli s podlitinami a šrámy po celém těle. Nevlastní otec ho měl zmlátit páskem kvůli tomu, že Ayrian našel a otevřel vánoční dárky.

Tyran byl zatčen a skončil ve vazbě. Pár se spolu staral o dvě děti, matka by ale nikdy neřekla, čeho je její partner schopen. Za 10 měsíců, co byli spolu, prý na děti nikdy ruku nevztáhl.

"Wesley mi řekl, že se Ayrian dostal do problému, když ukradl dárek pod stromečkem a otevřel ho. Tvrdil, že se to stalo těsně předtím, než jsem přišla, a za trest ho nechal stát v rohu a pak ho poslal do postele. Nic mi nepřišlo divné, dokud Ayrian nevstal na jídlo. Slovy nemohu vyjádřit, jaké to je vidět své dítě v takovém stavu a nevědět, co se stalo. Ihned jsem k němu přiběhla a plakala jsem, objímala ho a chtěla jsem, aby mi to vysvětlil. 'Wesley mi moc moc ublížil, mami,' opakoval neustále," popsala šokovaná matka. "Je to ta nejhorší spodina na světě," dodala na adresu svého bývalého partnera s tím, že už požádala o zákaz přiblížení.