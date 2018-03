Expert zmínil, kdy se hypotéka ještě vyplatí. I když šly úroky nahoru

Doba hypoték s minimálními úroky je pryč. Sazby začínají růst a lidé si úvěrů na bydlení berou méně. Není to však ani tolik kvůli vyšším úrokům, ale kvůli zvyšujícím se cenám nemovitostí. A také kvůli jejich nedostatku, což platí zejména v hlavním městě. Ekonom Jiří Kubík ve Studiu Blesk prozradil, kdy se ještě vyplatí vzít si hypotéku.

Budou úrokové sazby stoupat nadále? Podle finančního poradce Jiřího Kubíka zatím nijak razantně, vyšší růst by měli klienti očekávat spíše na podzim.

„Problém je v tom, že lidé peníze mají, jen nemají co kupovat. V Praze poptávka po bytech výrazně převyšuje nabídku a to několik let. Navíc ceny jsou přemrštěné,“ uvedl Kubík.

Je pojištění hypotéky k ničemu? Záleží na smlouvě, říká ekonom i právník

Vyplatí se vůbec vzít si hypotéční úvěr? Záleží, co s kupovanou nemovitostí zamýšlíte. Je rozdíl, pokud chcete vlastní bydlení a když si vybíráte nemovitost pro investici.

Proč tomu tak je? Podle čeho by se lidé měli rozhodovat, když si berou hypotéku? Zjistíte v rozhovoru: