Louži, tedy zhruba 20 metrů dlouhý a 1,3 metru hluboký »bazén«, začnou na Špičáku hloubit v pátek odpoledne. Připravená na závody bude během sobotního dopoledne. „Až ji bagr ve sněhu vyhloubí, dno a boky pokryjeme nepropustnou plachtou. Pak louži napustíme vodou z horského potoka,“ popsal provozní ředitel špičáckého areálu Jan Kasík.

Vítězí ten závodník, který se při přejezdu louže nevykoupe. „Po každém kole se zkracuje délka nájezdu a kdo jako poslední ve své kategorii spočine na lyžích, snowboardu nebo speciálu na druhém břehu, je králem špičácké zimní sezony,“ vysvětlil Kasík s tím, že většinou se pro pobavení publika a solidárně s ostatními soutěžícími vítěz sám vrhne do ledové vody, ale to už na jeho prvenství nic nezmění.

Závod je rozdělený do třech kategorií, lyže, snowboard a speciály. Startuje se v sobotu v 15.30 hodin poblíž kiosku U Sekyrek. „Přihlásit se může každý, komu už bylo 15 let. Startovné, stejně jako divácké vstupné, se neplatí,“ řekl Kasík. Akce se pravidelně účastní kolem dvou tisícovek diváků, soutěží pak asi stovka recesistů.

„Touto divácky oblíbenou recesí se zimní sezóna přehoupne do závěrečné etapy. Náš areál, pokud to podmínky dovolí, bude v provozu až do Velikonočního pondělí 2. dubna,“ dodal Kasík.