„Vedení kraje jednalo s obcemi, aby pracovaly na projektech a podávaly je, takže stavby budou příští rok více připravené,“ řekl hejtman Josef Bernard (ČSSD). Cyklodoprava je jednou z priorit nového vedení kraje, ale její rozvoj loni vázl na nedostatku projektů a nevykoupených pozemcích.

„Plzeňský kraj měl letos v rozpočtu na cyklodopravu 30 milionů korun, z čehož byla vyčerpána jen asi polovina,“ uvedl Bernard. Příští rok bude na stavby a rozvoj cest pro cyklisty dvojnásobná suma. Obce navíc dostanou čtyři miliony korun na studie, přípravné práce a zázemí cyklistických tras, jako jsou stojany na kola, lavičky a značení.

Prioritou jsou Brdy

Aktuální prioritou kraje je trasa z Plzně do nově vytvořené Chráněné krajinné oblasti Brdy, tedy 37 kilometrů dlouhý cyklistický tah do centra jižních Brd ke známým Padrťským rybníkům. Připravuje ho spolu s městy a obcemi na trase z Plzně do Spáleného Poříčí. Cyklisté by tak nejpozději do jara 2020 nemuseli jezdit po velmi frekventované silnici první třídy.

Dále kraj plánuje systém bezpečného napojení na sousední kraje a chce se více zaměřit na oblasti s minimálním pokrytím cyklostezkami a cyklotrasami. Už příští rok chce také propojit svůj areál rozlehlé zámecké obory v Horšově u Horšovského Týna s rekreační oblastí Rybník a s bavorským Nabburgem.

Chtějí singltrek

V sumě 60 milionů na cyklodopravu je zahrnut také start stavby takzvaného singltreku, tedy různě obtížných stezek pro terénní cyklistiku se zázemím, který by měl vzniknout za Plzní v bývalém armádním cvičišti Vysoké u Dobřan. „Měl by to být komerčně úspěšný projekt,“ doufá hejtman.

Cyklodoprava je pro kraj i řadu měst a obcí stále větší prioritou. Kraj už vybral cyklokoordinátora, který bude navrhovat rozvoj sítě a aktualizovat a dohlížet na naplňování schválené Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji.

