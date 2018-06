Matce Jarmile (43) se syna Jaroslava zželelo poté, co si zdrogovaný a opilý propíchl ruku a ležel ve špitále. Neměl kam jít. Po 14 dnech začal ale doma svou mámu i mladší sestru terorizovat. Když mu matka nedala na pervitin, marihuanu a alkohol, začal jí hrozit.

„On chtěl pořád peníze na drogy a chlast, když jsem mu nic nedala, hrozil smrtí,“ vypověděla Jarmila. Jaroslav přiznal, že matku nenáviděl a že jí působil různá příkoří.

„Nadával jsem jí do k…v, p..í, do b…ch krav, ale ublížit jsem jí nechtěl,“ přiznal obžalovaný, jemuž hrozilo až 12 let. Psychickou újmu zanechal i na své nezletilé sestřičce Sáře (13), která se kvůli bratrovi bála chodit po bytě, plném jeho kumpánů.

Musí je odškodnit

Matka Jarmila trpí středně těžkou až těžkou depresí. Dcera Sára trpí syndromem týraného dítěte a rovněž posttraumatickou stresovou poruchou. Oběma soud přiřkl odškodné. Matce má Jaroslav dát 100 tisíc, sestře o 50 tisíc víc.

Tyranovi hrozilo až 12 let vězení, i proto se proti trestu neodvolal. „Trest přijímám," řekl s pláčem u soudu. Státní zástupkyně se ale odvolala. Rozsudek tak ještě není pravomocný.