Peloton jezdců, ke kterým se může přidat během trasy každý, vede osminásobný světový šampion na vysokém kole Josef Zimovčák (62).

Jádro jezdců urazí letos během 11 dní 1215 kilometrů, cyklisté navštíví 66 měst ve Slezsku, na Moravě a v Čechách. Cílem ojedinělé mise je vybrat peníze na léčení těžce nemocných dětí. A také přispět na zlepšení alespoň posledních chvil nevyléčitelně nemocných dětí, které umírají v dětském hospici v středočeských Malejovicích.

„My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně,“ shrnul motiv jízdy Zimovčák.

Během loňska, kdy cyklotour Na kole dětem křižovala republiku, se v pelotonu vystřídaly kromě tisíců nadšenců i známé osobnosti – profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk, lékař Jan Hnízdil, badmintonista Petr Koukal. Všichni pomáhali neokázale, bez snahy se zviditelňovat. V pelotonu jeli i lidé, kteří sami rakovinu překonali.

Cyklisté vloni vybrali pro děti více než 1,5 milionu

Vloni vybrali cyklisté během 11 dní cesty napříč republikou více než 1,5 milionu korun. Při cestě z Ústí nad Labem do Rouchovan na Třebíčsku urazili 1238 kilometrů a navštívili 67 měst.

„Jen do skleněné kasičky, kterou cyklisté vezli sebou, lidé na náměstích naházeli 80 416 korun. Během jízdy také vydražili za 20 433 korun speciální zvon, který pro děti ulil zvonař Jan Šeda z Deštného v Orlických horách,“ řekl Blesku autor charitativního projektu Josef Zimovčák (61).

Za peníze ze sbírky se podívaly stovky dětí trpících rakovinou do ozdravoven a na rekondiční pobyty. „Když je léčba rakoviny na konci, potřebuje dítě rekonvalescenci. A na ni právě sbíráme peníze. Děti se za tyto peníze dostanou do táborů a do přírody, aby se zotavily z náročné léčby, kterou mají za sebou,“ vysvětlil lékař Pavel Pafko (78), který ve prospěch nemocných drobečků jezdí se Zimovčákem napříč republikou na kole pravidelně již devět let.

Etapová města Tour 2018

Jede se od 30. května do 9. června: Ostrava – Lipník nad Bečvou – Horní Lideč – Valašské Klobouky – Drslavice – Hustopeče – Brno – Jihlava – Pardubice – Stará Boleslav – Brandýs nad Labem – Družec – Rokycany – Kašperské Hory – Domažlice.

Jak můžete pomoci právě Vy?

Aktivně se zúčastnit cyklotour 2018 a přispět dobrovolným startovným do kasičky Na kole dětem. Koupit si v místě zastávek triko nebo rukavice na kolo. Informovat o projektu přátele a známé a stát se třeba i jeho partnerem. A můžete podle uvážení přispět i na konto veřejné sbírky.

Účelem veřejné sbírky Na kole dětem – Nadace Josefa Zimovčáka je získání finančních prostředků na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.

Číslo transparentního účtu je: 107-484410267/0100