Je to rarita! Dva páry dvojvaječných a jeden jednovaječných dvojčat se sešly ve stejné 1. třídě učitelky Pavlíny Kováčikové (41) ve Skřečoni na Karvinsku. Takovou »úrodu« za 18 let ve školství nezažila.

Dvojčata na začátku školního roku třídní rozsadila. „Nebylo by to dobré, kdyby seděla pospolu v lavici. Jsou na sebe napojena, nesoustředila by se a nebyl by nikdy klid. Vybít se společně mohou v tělocviku a taky toho náležitě využívají,“ směje se třídní.

V sourozenecké dvojici Karolínka a Kuba Ligotští je jasně dominující malá Kája. „Spolu si i hrajeme, máme společné kamarády. Já mám ráda flétničky a paní učitelku,“ říká Kája. „Ségra mi hodně pomáhá, i s úkoly,“ přitaká malý fotbalista Kubík.

Štěpánu a Matyášovi Hrčkovým je také 7 let. „Nás baví fotbal a hokej. Ve škole máme nejraději přestávky a paní učitelku,“ sdělil Štěpán. Potvrdil, že drží oba při sobě a že si půjčují školní pomůcky, když je to potřeba. Rádi nosívají i stejné oblečení.

Adam a Lukáš Helisovi jsou o rok mladší než jejich spolužáci. Jsou i ze všech nejživější. „Děláme judo a rádi běháme,“ svěřil se Adam a už už se zase pustil pěstmi do brášky Lukáše. Všechny tři páry dvojčat si vedou ve škole moc dobře. Patří mezi jedničkáře.

V bohumínské části Skřečoň většina obyvatel žije v rodinných domech. Stejně jako všech 26 dětí ze třídy Pavlíny Kováčikové. Je zajímavé, že z tamní osady téměř každý rok vzejdou nějaká dvojčata…