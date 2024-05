Dobrovolnou a důstojnou smrt by si jednou přál invalidní důchodce Petr Bartheldi (64). A tak už šest let chodí po soudech a požaduje po nich možnost mít asistovaný odchod ze světa. Zatím mu však všechny právo na eutanazii zamítly. Chystá se tak obrátit na Ústavní soud.

Zatímco v Nizozemsku, Belgii nebo Švýcarsku mohou pacienti zemřít za asistence lékařů, v Česku je toto téma doposud tabu. A to ačkoliv eutanazii podporuje i prezident Petr Pavel (62). „Jsem člověk, který rád rozhoduje o svém životě a chtěl by se taky rozhodnout, jak z něho odejít,“ řekl Pavel už coby hlava státu na jedné diskusi s občany.

A takovým člověkem, který by chtěl odejít ze světa dříve, je i Bartheldi. Ten pobírá invalidní důchod 3. stupně poté, co ho v roce 1996 srazilo auto. „Zatím bych eutanazii podstoupit nechtěl. Ten čas ale nejspíš přijde, až se nebudu moct sám o sebe postarat a budu ležet třeba v LDN,“ popsal Bartheldi.

Ví, že by mohl umřít v rukách lékařů v zahraničí, rád by ale měl stejnou možnost i doma v Česku. „Chci to nejen pro sebe, ale i pro další lidi. Žijeme v demokratickém státě, tak bychom se měli sami rozhodnout, kdy budeme chtít důstojně umřít,“ tvrdí.

Rozhodnutí soudu

Se stížností proti českému státu se tak obrací na Ústavní soud poté, co mu ji odmítli ostatní soudní instance. Se stížností mu pomáhá i spolek Pro eutanazii. Jeho předseda Milan Hamerský doufá, že ústavní soudci nakonec přikážou politikům, aby do určené časové lhůty přijali právní normu, která asistovanou smrt povolí. „To by pro nás byl dobrý výsledek. Že usoudí, že současný stav je v rozporu s listinou základních práv a svobod,“ uvedl včera Hamerský. Zatím ale ještě není jasné, jestli se Ústavní soud bude věcí vůbec zabývat.

Malá politická podpora

K pokusům zavést v Česku eutanazii se zatím politici moc nevyjadřují. Jednou z výjimek je senátorka a lékařka Věra Procházková (70, ANO). Ta v polovině března na kulatém stolu zdravotního výboru horní komory představila svůj návrh zákona. Její kolegové i odborníci se k němu však staví spíše odmítavě.

Podobný zákon předložila už v roce 2020, tehdy ještě jako poslankyně společně s Piráty. A zatímco hnutí STAN je otevřené k debatě o úzce omezené eutanazii, ostatní strany už tolik ne.

„Asi nikdo nemůže čekat od lidoveckých poslanců, že budou pro legalizaci eutanazie. My jsme pro ochranu života od jeho početí až po jeho přirozený konec,“ řekl třeba poslanec Tom Philipp (55, KDU-ČSL). Zdrženlivě či odmítavě se staví i TOP 09, ODS a hnutí ANO.

Video Video se připravuje ... Blesk Podcast: Česká společnost chce eutanazii. Její schválení zdržují politici, říká etik David Černý. Jiří Marek, Lukáš Červený