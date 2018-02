Dlouhých deset let se stát marně snažil prodat zámek v Dívčím Hradu na Osoblažsku. Minulý týden jej vydražila za pět milionů společnost SKY&Limited SE z Prahy. Zda bude z památky ve vymírající vesničce hotel, luxusní sídlo nějakého boháče či turistická atrakce, zatím nikdo netuší.

Zámek postavený na základech hradu z roku 1267 před válkou spravoval Řád maltézských rytířů, ale v roce 1945 byl zkonfiskován a převeden pod ministerstvo zdravotnictví. „To jeho interiér přestavělo na sklad materiálu pro krizové situace stejně jako další památky v regionu,“ zavzpomínal historik Heřman Menzel. Po revoluci už rytíři o zámek neprojevili zájem a zůstal státu.

Zámek chtěl s dalšími památkami v balíku nemovitostí prodat firmě sídlící na Kypru už v roce 2008 ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Za nápad sklidil kritiku. Po něm následovaly další neúspěšné privatizační pokusy.

Pomohla dražba

Ministerské úředníky na pozici prodejce vystřídal v roce 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten zámek nabízel k prodeji nejdříve za 5,1 milionu korun. Čtvrtý neúspěšný pokus donutil úředníky jít s cenou na 3,3 milionu. V dražbě se nakonec objekt prodal za pět milionů korun. Boj o něj svedlo několik firem a v aukční síni se dokonce dvaadvacetkrát přihazovalo.

Kupec pořídil zámek s areálem o rozloze šest tisíc metrů čtverečních. Navíc také dvě kašny, kamenný most, kamennou zeď se třemi baštami, barokní sýpku či bývalou konírnu.

„Záměrem naší investiční skupiny je zámek Dívčí Hrad a jeho přilehlé nemovitosti proměnit v čtyřhvězdičkový Boutique hotel s restaurací, SPA a dalšími zážitkovými službami,“ řekl zástupce investora Jan Zeman.

Požár krnovské Karnoly založili profíci: Zachráněné unikáty teď zmrazí, muzeum… Komentáře 1 Fotografie 54

Špatná dostupnost

Dívčí Hrad má necelé tři stovky obyvatel a leží na konci Česka ve vymírajícím Osoblažském výběžku. Do nemocnice či banky je to 26 kilometrů. „Máme zkušenost, že klienti si za nevšedními zážitky a kvalitou služeb najdou cestu i do odlehlejších koutů ČR. Naše skupina v současné době dokončuje rekonstrukci dalších dvou historických objektů, které budou sloužit ke stejnému účelu,“ dodal Zeman.

Z prodeje má radost i starosta obce. „Doufáme, že prodej zámku, který je dominantou naší obce, a jeho opětovné uvedení v život bude mít na obec pozitivní dopad také z pohledu možných pracovních příležitostí,“ uvedl starosta Jan Bezděk.

Tady se to povedlo

Zámek Linhartovy byl stejně jako Dívčí Hrad skladem. Navíc byl před několika lety ruinou. Městu Albrechtice se podařilo na jeho opravu získat peníze z EU. Akční kastelán Jaroslav Hrubý zámku vdechl život díky nápadu na vytvoření první dětské galerie, kterou doplňují pravidelně obměňované expozice plné NEJ. Na zámek jezdí stále více turistů. Loni jich přijelo bezmála 13 tisíc.

VIDEO: Zámek Fryštát v Karviné

délka: 00:57 Video 360p 240p REKLAMA Zámek Fryštát v Karviné YouTube/město Karviná