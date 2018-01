Moravskoslezský kraj chce v Horním Benešově na Bruntálsku financovat zřízení čtyř lékařských ambulancí. Chce tak pomoci řešit nedostatek praktických lékařů, který je na Bruntálsku velmi citelný. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO).

„Dohodli jsme se s vedením krnovské nemocnice, kterou zřizuje kraj, a představiteli Horního Benešova, že v tomto městě zřídíme čtyři ambulance – dětskou, gynekologickou, zubní a ordinaci praktického lékaře pro dospělé,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO).

Horní Benešov zajistí budovu a potřebné prostory, Moravskoslezský kraj ordinace kompletně vybaví, včetně potřebné zdravotnické techniky. „Poté vypíšeme výběrové řízení na poskytovatele zdravotní péče,“ dodal Gebauer.

Stavy lékařů doplňují Ukrajinci

Podle něj nyní kraj čeká na to, až město bude mít pro tento záměr vhodnou budovu. Pokud by se nenašel žádný zájemce, který by chtěl v jednotlivých ordinacích fungovat, mohla by s jejich personálním obsazením pomoci krnovská nemocnice. Ordinace by mohly pacientům začít sloužit už letos. Moravskoslezský kraj počítá s náklady do 4,5 milionu korun.

S nedostatkem lékařů se ale potýkají také nemocnice. V loňském roce odešlo z krajských nemocnic 198 lékařů, pracovat v nich začalo jen 183. „Absolutní ztráta je tedy 15 lékařů. Pokud se podíváme na specializaci, tak odcházejí hlavně ti nejkvalifikovanější lékaři. Tento trend, se kterým se potýkají všechny nemocnice v zemi, se v Moravskoslezském kraji projevil hlavně loni během letních prázdnin,“ připomněl Gebauer.

Akutní nedostatek internistů pomohl zmírnit náborový příspěvek pro lékaře i spolupráce s agenturami, které zprostředkovávají nabídky práce ukrajinským lékařům.

Nejvíce nemocnic v republice



Moravskoslezský kraj je ale podle náměstka specifický tím, že je v něm 17 lůžkových zařízení, které mají celkem sedm zřizovatelů. Takový počet nemocnic není v žádném jiném kraji. Kraj proto pracuje na vytvoření nové koncepce zdravotnictví a jednat už začal se všemi poskytovateli a plátci zdravotní péče v kraji.

Kraj by naopak nemusel přijít o lékaře, kteří avizovali svůj odchod v souvislosti se zavedením eReceptu. Kraj jich evidoval zhruba 20. „Vzhledem k tomu, že současný ministr zdravotnictví avizoval, že vlastně nebudou žádné sankce při nedodržování vyplňování eReceptů, tak žádný z těchto praktiků a zubařů nesplnil ten svůj záměr,“ dodal Gebauer.