Je možné vměstnat veliký jehlan do zdánlivě menší krychle? Lze najít jednu kuličku mezi desetitisíci jinými? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky mohou zjistit návštěvníci zábavního vědeckého parku Vida! v Brně. Ten si potřebné modely pro hledání odpovědí zapůjčil z unikátního muzea v Německu.

„Z jediného matematického muzea na světě, které je v německém Giessenu, jsme si půjčili více než 30 hravých exponátů. Těch je možné se dotýkat, hrát si s nimi a hledat správná řešení. Jedná se o nejrůznější puzzle, geometrické hádanky a matematické hlavolamy,“ upřesnil Ondřej Hlouša, manažer expozice Vida!



Návštěvníci se navíc mohou zúčastnit Diamantové loterie. „Soutěžící má za úkol poznat, kterých šest ze 49 diamantů je pravých. Správnou odpověď přitom ještě nikdo nikdy neuhodl. Pokud by to někdo dokázal, dostane celoživotní volnou vstupenku do Vida!“ slibuje mluvčí Hana Laudátová.