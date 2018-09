Zastupitelé Brna schválili koncepci družstevního bydlení pro mladé. Projekt má pomoci získat byty lidem do 36 let, kteří sice nedosáhnou na hypotéku, ale mají na splácení. Město se zájemci založí družstvo, žádosti začne přijímat od 1. října.

Koncepce je jednoduchá. Město a zájemci by založili družstvo, které by si vzalo hypotéku, za niž by postavilo byty. Jakmile se hypotéka splatí, byty přejdou na lidi.

Vstup do družstva má ale několik podmínek. Lidé české národnosti nebo z členského státu Evropské unie musejí být ve věku od 18 do 36 let. Příjem samoživitele nebo manželského a partnerského páru musí být v rozmezí od 35 000 do 50 000 korun čistého. Zájemce také nesmí vlastnit nemovitost pro bydlení a musí doložit výpis z rejstříku trestů a potvrzení o bezdlužnosti.

Vklad se odečte

Vklad do družstva bude od 400 000 do 700 000 korun. Původní vklad družstevníka se odečte od ceny bytu a zbylou část budou muset lidé v měsíčních splátkách doplatit. Po zaplacení město z družstva vystoupí a byty zůstanou lidem. Domy se budou stavět na pozemcích města.

„Chceme pomoct mladým rodinám, které mají omezené příjmy a nedosáhnou na hypotéky. Založením bytového družstva bude město garantovat lepší podmínky vyjednané s bankou nebo dodavateli pro výstavbu domů,“ uvedl autor návrhu náměstek primátora Petr Hladík.

Kaménky i Západní brána

Jako místa vhodná pro družstevní bydlení označil lokalitu Na Kaménkách v městské části Černovice, na Kamenném vrchu v Novém Lískovci nebo na Západní bráně ve Starém Lískovci.

Brno vlastní skoro 30 tisíc bytů. Je to asi 15 procent z celkového počtu bytů ve městě. Většinu spravují městské části, kterých je v Brně 29.

