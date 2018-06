Plameny přeskočily i do lesa. Hasiči tu vyhlásili nejvyšší - tedy zvláštní stupeň požárního poplachu. „Při požáru zasahovalo přes 150 hasičů ze 42 jednotek. Nasadili jsme i vrtulník s bambivakem a hasičské letadlo z Jihočeského kraje. To shazovalo vodu nad lesem, kam se požár neměl šířit. Létalo až do setmění,“ vysvětlil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák. Polovina jednotek se vrátila na své základny. Zbývající vyhledávají a likvidují přetrvávající ohniska.



Hasičům se postupně podařilo lokalizovat všechna ohniska s hořící trávou. „Do noci ale hořela ještě část lesa. V lokalitě je písečné podloží, takže je potřeba každý metr čtvereční prolévat vodou. Zásah určitě ještě potrvá i v pátek přesto, že v okolí Bzence večer pršelo,“ vysvětlil Dvořák.

Aktuálně zbylí hasiči procházejí s termokamerami sežehlé lesní úseky a podlévají doslova každý metr čtvereční vodou. „Musíme to projít krok za krokem, ať máme jistotu, že to zase nekde nevyšlehne," svěřil se Blesku jeden z hasičů u trati u Bzence-přívozu.

Vlaky už jezdí bez omezení

Požár zastavil ve čtvrtek provoz na trati mezi Břeclaví a Přerovem. „Museli jsme zastavit regionální i dálkovou dopravu,“ upřesnila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Provoz na železniční trati byl obnoven až o půlnoci, vlaky podle Bezuchové od té doby projíždějí koridorem zasaženým ohněm bez omezení.

Hasiči potvrdili, že požár způsobila jiskra od projíždějícího vlaku. „Máme to už svědecky potvrzené. Škoda bude v řádu statisíců korun, zřejmě se přiblíží i k milionu," upřesnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

V minulosti už ve stejném úseku hořelo několikrát a vždy byl na vině projíždějící vlak, od kterého přeskočila jiskra do suché trávy. Tehdy vzniklo vždy několik ohnisek, tentokrát jich podle hasičů bylo podél trati několik desítek.