Odborníci na telefonu poradí, jak získat peníze od státu: Už DNES se ptejte na důchod, mateřskou či nemocenské!

Od těhotenství přes narození nového človíčka až do posledního dne života sleduje váš život stát. Ale je nejen pozorovatelem, ale často i pomocníkem, který rozdává peníze. Kdo a kdy má na ně nárok? Ptejte se už DNES od 10 do 12 hodin odborníků z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Stát prostřednictvím ČSSZ vyplácí peníze maminkám na mateřské dovolené i otcům na otcovské. Při nemoci nabízí nemocenské a invalidní důchod, ve stáří důchod starobní. A pomoc nabízí i v případě, že marodí někdo z vašich blízkých. Řada lidí ale tápe. Neví, jak a kde si požádat, a co je k žádosti nutné. Potřebují s někým své starosti a možnosti zkonzultovat. A právě k tomu je tu akce Blesku Odborník na telefonu.

Potřebujete se poradit? Zeptat se na něco, čemu nerozumíte? Stačí vytočit příslušné telefonní číslo a ptát se konkrétního odborníka. A nejde jen tak o někoho! Na druhé straně sluchátka budou specialisté přímo z ústředí České správy sociálního zabezpečení.

Kdo vám poradí?

Bc. Helena Housková a Mgr. Kateřina Lašťovičková

Telefon: 730 165 823, 730 165 824

TÉMATA:

• Starobní důchod

• Výchovné

• Předčasný důchod

Bc. Helena Housková | Tonda Tran

Mgr. Kateřina Lašťovičková | archiv Blesku

Helena Janovcová

Telefon: 730 165 834

TÉMATA:

• Vdovský a vdovecký důchod

• Sirotčí důchody

Helena Janovcová | Tonda Tran

Ivana Potměšilová

Telefon: 730 165 788

TÉMATA:

• Invalidní důchod

Ivana Potměšilová | Tonda Tran

Mgr. Eva Hamplová

Telefon: 730 165 779

TÉMATA:

• Peněžitá pomoc v mateřství

• Otcovská

Mgr. Eva Hamplová | Tonda Tran

Mgr. Vít Hulec

Telefon: 730 165 810

TÉMATA:

• Nemocenské

• Ošetřovné

• Dlouhodobé ošetřovné

Mgr. Vít Hulec | Tonda Tran

Novinka 2024

Letošní rok jsme pro čtenáře přidali možnost navíc! Pokud se nedovoláte odborníkovi, můžete v době telefonní akce poslat svůj dotaz prostřednictvím SMS. Nejzajímavější dotazy odborníkům předáme a odpovědi zveřejníme na konci letošního projektu Odborníci na telefonu.

Bez žádosti to nejde

Státní kasa není otevřená úplně pro každého. Pro čerpání dávek je nutné mít »odpracováno«. Zjednodušeně řečeno pracovat nebo podnikat a z výdělků odvádět do státní kasy pojistné na sociální zabezpečení. Navíc je nutné se o peníze přihlásit. Nestačí tak »jen« porodit miminko nebo se stát otcem, zestárnout či onemocnět. Základem je žádost a její schválení, až pak je možné získat určitou finanční částku.

Mateřská i pro »dohodářky«

Práce a mateřská jde ruku v ruce. Nárok na ni ale nemají jen maminky, zaměstnané na klasickou pracovní smlouvu. Získat ji mohou i ženy, které pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s hrubým měsíčním příjmem alespoň 4000 Kč, a na dohodu o provedení práce (DPP) s hrubým měsíčním příjmem přes 10 000 Kč. Podnikatelky (OSVČ) mají nemocenské pojištění ze zákona dobrovolně volitelné.

Jen věk nestačí

Až pozdě zjistí někteří lidé, jak moc poznamenala jejich starobní důchod práce načerno nebo roky v evidenci úřadu práce. A to, co se v mládí zdá vzdálené několik světelných let, se po padesátce blíží mílovými kroky. Jenže kvůli nesplněné délce pojištění (zjednodušeně odpracovaných let) je možné o starobní důchod přijít, případně si na něj pořádně počkat.

Kdo (ne)dosáhne na starobní důchod

Na starobní důchod kvůli nesplněné délce pojištění nejčastěji nedosáhnou dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé, jejichž zaměstnání se nedají do »odpracovaných« let započítat. Většinou jde o zaměstnání malého rozsahu či o dohody o provedení práce, nebo dokonce práci »na černo«.

Naopak strach mít nemusí lidé, kteří byli v evidenci úřadu práce jen krátce, byli na rodičovské dovolené nebo pečovali o staré rodiče. Tyto doby se nazývají náhradní doby pojištění a je možné je započítat (některé plně, jiné jen zčásti), i když za ně nebylo odvedeno pojistné.

Výši důchodu prozradí aplikace

Kvůli žádosti o důchod není nutné osobně chodit na úřad. Žádost je možné již podat i online prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ. Výhodou ­ je, že součástí žádosti je i informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu. Můžete si ­ tak vybrat nejvýhodnější datum.

Těhotné jsou pod ochranou

Řada budoucích maminek netuší, že těhotné chrání prodloužená ochranná lhůta. Nárok na »mateřskou« tak mají i ženy, které momentálně nepracují, ale jsou v ochranné lhůtě z posledního zaměstnání. Pro těhotné je ochranná lhůta prodloužena až na 180 dnů. Kratší je pouze tehdy, pokud bylo kratší i zaměstnání – např. pokud předchozí zaměstnání trvalo 30 kalendářních dnů, ochranná lhůta potrvá pouze 30 kalendářních dnů.

Postarejte se o blízkého za peníze státu

Operace nebo úraz blízkého člověk může obrátit život vzhůru nohama. Pokud se ale po propuštění z nemocnice o sebe nezvládne postarat, můžete o něj pečovat pomocí dlouhodobého ošetřovného.

nemocný, o kterého se budete starat, musel být hospitalizován aspoň 4 dny »v kuse« a jeho stav vyžaduje péči aspoň 30 dní

pečovat můžete jak o příbuzné, tak o blízké, se kterými sdílíte společnou domácnost

o potřebě dlouhodobé péče rozhoduje ošetřující lékař v nemocnici na žádost ošetřovaného

výjimku z pobytu v nemocnici mají nevyléčitelně nemocní, u nich rozhoduje jejich ošetřující lékař

požádat o ošetřovné jde i zpětně, do 8 kalendářních dnů od ukončení hospitalizace

požádat o ošetřovné jde i zpětně, do 8 kalendářních dnů od ukončení hospitalizace

o nemocného můžete pečovat nejdéle 90 kalendářních dní a za každý den péče máte nárok na 60 % den. vym. základu.