Ryby

Co se peněz týče, nemáte nejmenší potíže. Vaší slabinou je, že se jen málo zajímáte o možnosti investování. Jako jedni z mála máte co investovat, a tak je škoda majetek nerozšířit. Vy se asi stejně spíš spokojíte s tím, co máte a ještě dost rozdáte.