Rapidní nárůst případů příušnic v Česku! Expertka: Epidemie se pravidelně vrací

V ČR lékaři letos zatím zaznamenali 648 případů příušnic, více než za posledních pět let dohromady. Vyplývá to z údajů za prvních deset měsíců roku, která zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle Radomíry Limberkové ze SZÚ, která je vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu, jak se příušnice odborně nazývají, se epidemie vrací pravidelně v přibližně pětiletých cyklech.

„Obvykle se jedná o regionální výskyty, 600 případů za rok není ničím neobvyklým,“ uvedla. Příušnice jsou virové nemocnění, které se šíří kapénkami při mluvení, kašlání nebo kýchání. Příznaky jsou podobné jako u dalších běžných nemocí - malátnost, horečka a bolesti hlavy, svalů či kloubů. Děti se obvykle vyléčí bez komplikací, u dospělých se objevují i záněty slinivky, pohlavních žláz nebo nervové soustavy.

V době pandemie covidu-19 byla četnost příušnic nižší stejně jako jiných nakažlivých nemocí. „Pravděpodobně v důsledku celoplošných protiepidemických opatření,“ doplnila Limberková.

Očkování proti příušnicím patří mezi povinná v dětském věku. Je součástí takzvané MMR vakcíny, která chrání také proti zarděnkám a spalničkám. První dávka se podává mezi třináctým a osmnáctým měsícem věku, druhá mezi pátým a šestým rokem. Před zahájením očkování v roce 1986 bylo nemocných přes 24 500 za rok, v posledních letech jsou to desítky či stovky. V roce 2016 bylo přes 5000 nakažených.

Rodiče podle odborníků často očkování odkládají až před dobu nástupu do mateřské školy, pro přijetí do ní je povinné. Odhaduje se, že neočkovaných dětí mohou být v ČR desítky tisíc. Podle Limberkové ale současný nárůst počtu případů s nižším podílem očkovaných v posledních letech pravděpodobně nesouvisí. Nejvíc nemocných je ve věku 15 až 24 let. „V době očkování těchto věkových skupin, tj. před 13 až 22 lety, překračovala proočkovanost 90 procent,“ uvedla.

Tyto věkové skupiny patří mezi nejčastěji nemocné také u další nemoci, která se letos vyskytuje výrazně častěji. Černým kašlem v tuzemsku od začátku roku onemocnělo přes 34 000 lidí. Jeden z důvodů epidemie, která je největší na území ČR od konce 50. let minulého století, je podle odborníků i postupně slábnoucí ochrana vakcínami v dětství a změny jejich složení přesně v době, kdy byli očkovaní dnešní náctiletí. Lidé by se podle doporučení měli nechat alespoň jednou přeočkovat i v dospělosti.