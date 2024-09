Druhá dětská oběť nemoci v Česku. Zemřelo tříměsíční miminko s černým kašlem

S černým kašlem se do 1. září v Česku letos léčilo téměř 29 400 lidí, nakažených je ale podle odborníků mnohem víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle něj během posledních týdnů došlo v Česku k dalšímu úmrtí spojenému s nemocí, zemřela tříměsíční holčička, která bojovala i s dalšími nemocemi.

V srpnu přibývalo kolem 700 případů za týden, což je podle SZÚ mírně klesající trend. Na jaře byly týdenní počty i dvojnásobné. Letos nahlášené počty nakažených jsou na území dnešní ČR nejvyšší od roku 1958, kdy se v tehdejším Československu proti černému kašli začalo očkovat.

„Nové případy onemocnění se stále vyskytují ve všech věkových skupinách a počty hlášených případů pertuse potvrzují, že v populaci je dostatečné množství vnímavých jedinců, mezi kterými může původce onemocnění, bakterie Bordetella pertussis, cirkulovat,“ uvedl SZÚ.

Skutečný výskyt nákazy v populaci tak bude podle SZÚ vyšší než 29 399 případů nahlášených lékaři do Informačních systému infekčních nemocí (ISIN). „Vzhledem k tomu, že předpokládáme značnou podhlášenost onemocnění a že řada případů nákazy se do ISIN z nejrůznějších důvodů nedostane, bude skutečný výskyt nákazy v populaci pravděpodobně mnohem vyšší,“ doplnil ústav.

Nakažená holčička měla i zánět plic

Od posledního hlášení 28. července přibylo do statistik další úmrtí, šlo o tříměsíční dítě. „U holčičky ve věku tří měsíců spolu s pertusí byla přítomna infekce bakterií Streptococcus pneumoniae spojená se zánětem plic, potvrzen rodinný výskyt,“ uvedl SZÚ. Celkem tak letos eviduje devět úmrtí, z toho dvě u nejmenších dětí a ostatní u dospělých ve věku 48 až 84 let. V Česku zemřel novorozenec s černým kašlem. Ministerstvo prozradilo, co byla příčina úmrtí

Právě tyto skupiny nemoc, která se projevuje nejprve rýmou, teplotou, bolestí v krku a chrapotem, později záchvaty dusivého kašle, může ohrožovat nejvíc.

„Zejména osoby s chronickým onemocněním a senioři jsou křehčí a náchylnější k infekcím obecně, vzhledem k oslabení jejich imunitního systému, by měli zvážit očkování,“ napsali odborníci ze SZÚ. Doporučení se podle nich týká zejména lidí, kteří dlouhodobě pobývají v nemocnici nebo v zařízení sociální péče. „S návratem z prázdnin a s nastupující podzimní sezonou respiračních nákaz lze předpokládat, že onemocnění se bude v populaci nadále udržovat,“ dodali.